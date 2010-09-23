-ÜÇ İLDE SİLAH OPERASYONU SAMSUN (A.A) - 23.09.2010 - Üç ilde silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 kişinin gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişileri teknik takibe aldı. Yaklaşık 5 ay önce başlatıldığı belirtilen çalışmaların ardından Samsun'un Ayvacık, Çarşamba, Ladik, Terme ilçeleri ile Ankara ve Kırıkkale'de bazı kişilerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonlar sonucunda 20 kişi gözaltına alındı. Bu kişilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 16 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.