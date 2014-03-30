Üç ilde farklı sonuçlar



Anadolu Ajansı ve Cihan Haber Ajansı'ndan İstanbul, Ankara ve İzmir'deki yerel seçimlere ilişkin farklı sonuçlar geliyor.

Anadolu Ajansı'nın resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, AKP'nin İstanbul büyükşehir belediye başkanı adayı Kadir Topbaş oyların yaklaşık yüzde 50'sini, CHP'nin adayı Mustafa Sarıgül ise oyların yaklaşık yüzde 39'unu aldı.

Cihan Haber Ajansı'na göre ise CHP'nin adayı yarışı az farkla yaklaşık yüzde 45'le önde götürüyor, AKP'nin adayının oy oranın da yaklaşık yüzde 44 olduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı'na göre Ankara'da da AKP'nin adayı Melih Gökçek'in şimdiye kadar sayılan oyların yaklaşık yüzde 45'ini, CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın da yaklaşık yüzde 42'sini aldığı görülüyor.

Cihan Haber Ajansı'na göre AKP'nin Ankara adayı yaklaşık yüzde 45, CHP'nin adayının oy oranı ise yaklaşık yüzde 43.

İki ajansın İzmir'deki sonuçları ise birbirinden oldukça farklı.

Anadolu Ajansı'na göre CHP'nin adayı Aziz Kocaoğlu'nun oyların yaklaşık yüzde 46'sını, AKP'nin adayı Binali Yıldırım'ın da yaklaşık yüzde 38'ini aldığı belirtiliyor.

Cihan Haber Ajansı'na göre ise CHP'nin adayı oyların yüzde 53'ünü, AKP'nin adayı ise yüzde 33'ünü aldı.