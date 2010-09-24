-ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI SİLAH KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU SAMSUN (A.A) - 24.09.2010 - Samsun, Ankara ve Kırıkkale'de silah kaçakçılığı yapanlara yönelik olarak düzenlenen eş zamanlı operasyonda 29 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Samsun Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, istihbarı çalışmalar sonucu bazı kişileri, Samsun ve ilçelerinde örgütlü bir şekilde kaçak yollardan temin ettikleri tabanca ve bu tabancalara ait mühimmatları sattıkları yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda teknik takibe aldıkları belirtildi. Açıklamada, yapılan fiziki takip ve soruşturma sonucu Samsun il Merkezi, Çarşamba, Ladik, Salıpazarı, Tekkeköy, Terme ve Ayvacık ilçeleri ile Ankara ve Kırıkkale illerinde 26 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 29 kişinin 16 adet ruhsatsız tabanca, bin 290 adet tabanca fişeği, 10 adet ruhsatsız av tüfeği ile 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1'i uzi görünümlü toplam 7 adet kuru sıkı tabanca ile silah tamir ve tadilatında kullanılan çok sayıda yedek silah parçalarıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi. Şüpheliler hakkında adli tahkikatın devam ettiği kaydedilen açıklamada, ''Samsun İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince halkımızın var olan huzur ve güvenini bozmaya yönelik her türlü suç ve suçluyla mücadele azim ve kararlılık içinde devam ettirilecektir'' denildi.