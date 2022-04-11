Üç haftadır tam kapanma uygulanan Şangay'da iyileşen 11 bin kişi karantina tesisinden tahliye edildi

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Çin’in uyguladığı “sıfır Covid” politikası nedeniyle üç haftadır tüm şehrin karantinada olduğu Şangay’da 11 binden fazla kişinin iyileşerek karantina tesisinden çıkarıldığı belirtildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Şangay’da 28 Mart’tan bu yana tam karantina uygulanırken Covid testi pozitif çıkanlar evlerinden çıkarılıp karantina tesisine götürülüyor. Yetkililer, son 14 günde yeni vaka çıkmayan bölgeler için yakın zamanda karantinanın hafifletilebileceğini söyledi.

Şangay’da uygulanan tam karantina, market alışverişine çıkamayan şehir sakinlerinin online yemek siparişi uygulamalarına mecbur kalmasına ve bu uygulamalarda yaşanan yoğunluk nedeniyle bazılarının gıdaya erişimde sorunlar yaşamasına neden oldu.

Şangay yetkilileri, karantinanın başında Covid testi pozitif çıkan çocukları da ailelerinden ayırırken bu uygulamanın tepki çekmesiyle, ailelerin Covid çıkan çocuklarıyla kalmasına izin verilmeye başlandı.

ABD, vatandaşlarına Çin’in uyguladığı zorunlu karantina ve Covid kısıtlamaları nedeniyle Çin’e seyahat etmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Çin’in pandemi karşısı politikalarının bilime dayandığını, bu şekilde yeni Covid dalgalarının önlenebildiğini savundu.