-ÜÇ GÜNDÜR KAYIP OLAN GENÇ, ÖLÜ BULUNDU MİDYAT (A.A) - 27.11.2010 - Mardin'in Midyat ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan 24 yaşındaki Abdulkerim Güney, ölü olarak bulundu. Midyat'ın Yayvantepe köyünde ikamet eden ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan Güney'in cesedi, Harmanlı köyü yakınlarındaki taşlık bölgede çuval içerisinde bulundu. Güney'in yakını Mehmet Zeki Şahin, Güney'in alacak meselesi yüzünden öldürülmüş olabileceğini ileri sürerek, ''3 günden beri kendisinden haber alamıyorduk. Alacaklısının köyü yakınlarında taşlar arasında, vücudunun çeşitli yerlerinden kurşunlanmış, kulağı kesilmiş bir şekilde ölü olarak bulduk. Alacağı olan kişilerden şüpheleniyoruz. Yaklaşık 3 bin TL alacağı vardı'' dedi. Soruşturmanın sürdürüldüğü olayla ilgili Güney'in alacağı olduğu bildirilen Sultan A'nın (22) gözaltına alındığı öğrenildi.