Üç günde Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin sayısı 23 bini aştı

Resmi rakamlara göre 1.8 milyona yaklaşan Suriyeli mültecilere hafta sonundan bu yana binlercesi daha eklendi. Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınanların sayısı son üç günde 23 bini aştı.

Diğer ülkelerin kabul ettiği mülteci sayıları ise durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Türkiye'deki mülteci sayısı milyonları bulmuşken Avrupa'nın en büyük ülkelerinden Fransa bugüne kadar sadece 4 bin 500 Suriyeliyi ülkesine kabul etti. En fazla mülteci kabul eden batılı ülke olan Almanya'da bile rakam 100 bin mültecide kaldı.

Reuters'ın haberine göre Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Suriye'nin kuzeyindeki çatışmalardan kaçarak hafta sonundan bu yana Türkiye'ye sığınanların sayısının 23 bini aştığını açıkladı.

Suriyeli Kürtler dün Türkiye sınırındaki Tel Abyad kentini İslam Devleti militanlarından aldı.

Çatışmalardan kaçarak sınırda bekleyen binlerce Suriyeli hafta sonundan bu yana Türkiye'ye sığınıyor. Dün itibariyle Türkiye'ye gelen Suriyelilerin sayısı 18 bin civarındaydı.

Sayı yıl sonuna kadar 2.5 milyonu bulabilir

UNHCR sözcüsü William Spindler, "Yeni gelenlerin çoğu... militanların elindeki Tel Abyad kentinde ve yakınlarında silahlı güçler arasındaki çatışmalardan kaçan Suriyelilerden oluşuyor" dedi.

Spindler Türkiye'ye sığınanların en az 2 bin 813'ünün Musul, Ramadi ve Felluce kentinden kaçan Iraklılar'dan oluştuğunu ifade etti.

UNHCR Türkiye'ye sığınanların sayılarının Türk yetkililerden alındığını belirtti.

Hangi ülke kaç mülteci kabul etti?

Birleşmiş Milletler Mülteciler Örgütü'nün (UNHCR) rakamlarına göre, 26 Mayıs itibarıyla Suriye'deki savaştan kaçan milyonlarca insandan 1,761,486'sı Türkiye'ye sığındı.

Dünyayı şoke eden görüntüler

BBC Türkçe'nin haberine göre 7 Mayıs rakamlarıyla Lübnan, 1 milyon 183 bin 327 kişiyle Türkiye'nin ardından en fazla Suriyeli kabul eden ikinci ülke oldu.

Ürdün yaklaşık 630 bin, Irak 250 bin, Mısır da 134 bin kişiye kapılarını açtı.

Avrupa Birliği'nde en fazla Suriyeli kabul eden ülke Almanya oldu. Almanya'nın 100 binden fazla sığınmacı kabul ettiği belirtiliyor.

İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi'nin gölge İçişleri Bakanı Yvette Cooper'a göre, Londra, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği aracılığıyla şimdiye kadar 140 Suriyeli mülteci kabul etti.

Cooper, hükümete siyasi sığınma ve mültecilik politikalarını ayırarak Suriyelilere kapılarını açmasını istedi.

Fransa Başbakanı Manuel Valls, Fransa'nın "üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını" belirterek 2012'den bu yana Irak'tan 5000, Suriye'den ise 4.500 kişi kabul ettiklerini söyledi.

Mayıs ayı itibarıyla Kanada, 1285, İsviçre 3500 Avustralya 5600 Suriyeli mülteci kabul etme taahhüdünde bulundu.

Çavuşoğlu: 6 milyar dolardan fazla harcadık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün ,Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Başkanı Anne Brasseur ve AKPM üyeleriyle İstanbul'da biraraya geldiği yemekte Türkiye'nin sığınmacılar için bugüne kadar 6 milyar dolardan fazla para harcadığını açıkladı.