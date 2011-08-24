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Dünya

Üç günde 400'den fazla kişi öldü BİNGAZİ/DOHA (A.A)

24 Ağustos 2011 06:39

-Üç günde 400'den fazla kişi öldü BİNGAZİ/DOHA (A.A) - 24.08.2011 - Trablus'da üç günden bu yana süren çatışmalarda 400'den fazla kişinin öldüğü, 2000 kişinin yaralandığı bildirildi. Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdülcelil, France24 televizyonuna yaptığı açıklamada, "edindikleri ilk bilgilere göre, operasyon sırasında ölenlerin sayısının 400'den biraz fazla olduğunu, yaralı sayısınınsa 2000 olduğunu" belirtti. Abdülcelil, çatışmalarda muhaliflerin Kaddafi yanlısı yaklaşık 600 askeri de esir aldığını söyledi. Bu arada, muhaliflerin Libya liderinin memleketi olan Sirte üzerindeki çemberi daralttıkları ve kentin barışçı bir şekilde teslim olmasını sağlamak için yerel aşiretlerle görüşmelerin başladığı bildirildi. Öte yandan, Katar Başbakanı Hamad Bin Jassem El-Tani, Ulusal Geçiş Konseyi'nin, Arap Birliği Konseyi'nin cumartesi günü Kahire'de düzenleyeceği olağanüstü toplantısında Libya'yı temsil etmek üzere davet edildiğini belirtti.

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