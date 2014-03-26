Üç gün içinde tweet sayısı yüzde 50'ye düştü

Türkiye'de Twitter'a aşama aşama artan engelleme sonucunda, üç gün içinde Twitter trafiği yaklaşık yarıya indi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Twitter'a engelleme geleceğine ilişkin ilk mesajı Perşembe günü öğleden sonra Bursa mitinginde verdi. Erdoğan, Perşembe günü "Şimdi mahkeme kararı çıktı. Twitter, mvitter hepsinin kökünü kazıyacağız" dedi. Başbakan'ın bu sözlerinden sadece saatler sonra, Perşembe gece yarısı ise, twitter'a ilk engelleme geldi. Ve Türkiye'de Twitter'a aşama aşama artan engelleme sonucunda, üç gün içinde Twitter trafiği yaklaşık yarıya indi.



Semiocast adlı analiz firmasının yaptığı grafiğe göre, Başbakan'ın "twitter'ın kökünü kazıyacağız" dediği saatlerde, Perşembe günü öğleden sonra Türkiye'de saatte yaklaşık 1 milyon 200 bin twit atılıyordu.



Perşembe geceyarısı ilk engelleme geldi. Ancak Türk twitter kullanıcıları bu engellemeyi de, bilgisayarlarının DNS ayarlarını değiştirerek, akıllı telefonlarda ise VPN bağlantıları kullanarak aşmayı başardılar. Kullanıcıların bu çabalarına rağmen, Türkiye'deki twitter engellemesinin "daha gevşek" olduğu ilk gün, yani cuma günü, twitter trafiğinde düşüş yaşandı; Türkiye'de en çok twit atılan saatlerde, 24 saat öncesine göre twit trafiği üçte bir oranında düştü. Yasağın olmadığı Perşembe günü 1 milyon 200 bin olan saatlik twitter trafiği, yasağın ilk günü olan Cuma akşam üstü saatlerinde 750 bine kadar düştü.



Ancak hükümet, kullanıcıların twitter'a girmek için buldukları yan yolların da üzerine gitti; DNS değiştirerek twitter'a girmek imkansız kılındı, IP bazlı twitter'a giriş engellemesi başladı. TİB'in aldığı bu önlemler de etkisini hemen gösterdi. Ve Türkiye'de twitter engellemesinin ikinci gününde, trafiğin en çok olduğu akşamüstü saatlerinde bir saatte atılan twit 550-600 bine kadar düştü.



Twitter engellemesinin üçüncü gününde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Pazar ve pazartesi günleri de veriler benzer gerçekleşti; En yoğun saatlerde Türkiye'den atılan twit oranı, yaklaşık 500-600 bin civarında gerçekleşti. Bu oran, twitter engellemesinin başlamadığı günlerdeki oranın yaklaşık yarısı.



Türkçe Twit sayısı da yarıya düştü

Türkiye'deki twitter engellemesi ile birlikte, Twitter'ın tüm dünya trafiğinde yer alan Türkçe twit sayısı da aşamalı olarak düştü. Yasak öncesinde saatte ortalama yüzde 2.98 olan Türkçe twit sayısı, yasakla birlikte önce 2.36'ya düştü. Pazar günü yüzde 2.04 olan saatte atılan Türkçe twit sayısı, TİB'in IP bazlı engellemeye başlaması ile birlikte yüzde 1.58'e kadar indi. Böylece, yasağın üzerinden geçen üç gün içinde, Twitter'daki saatlik ortalama Türkçe twit oranı da, yüzde 2.98'den 1.58'e, yani yaklaşık yarı yarıya düşmüş oldu.