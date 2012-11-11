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‘Üç gün hastalığından ölen binlerce hayvanın eti, piyasaya sürüldü!’

Artan yem ve saman fiyatlarından dolayı zor günler geçiren hayvancılık sektörü bir darbe de üç gün hastalığından yedi

11 Kasım 2012 18:48

 

A Haber’de yayınlanan Mehmet Ali Önel Yönetimindeki Deşifre programında önemli bir iddia ortaya atıldı. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Gaffar Aktoz, “3 bin hayvan telef oldu. Ne yazık ki bu hayvanların etleri kilosu bir iki liradan kasaplara satılıyor, vatandaşa yediriliyor.” dedi.

Dr.Can Demir, Veteriner Prof. Dr. Veysi Aslan, Tarım Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Habib Can ve Besici Sayman Saygılı’nın katıldığı programda, son aylarda büyükbaş hayvanlarda toplu ölümlere neden olan, üç gün hastalığı mercek altına alındı.

Artan yem ve saman fiyatlarından dolayı zor günler geçiren hayvancılık sektörü bir darbe de üç gün hastalığından yedi. Hastalık nedeniyle yurt genelinde 50 bin büyük baş hayvan telef oldu. Peki bu hastalıklı hayvanların etleri ne yapıldı? Bu sorunun yanıtı programa telefonla bağlanan Adana ve Hatay Veteriner Hekimler Odası Başkanlarından geldi.

 

‘Hasta hayvanların antibiyotikli etleri vatandaşa yedirildi’

 

Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Gaffar Aktoz: “Yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde şu ana kadar üç gün hastalığı nedeniyle Adana”da 3 bin hayvan telef oldu. Ne yazık ki bu hayvanların etleri kilosu bir iki liradan kasaplara satılıyor, vatandaşa yediriliyor.” dedi.

Hatay Veteriner Hekimler Odası Başkanı Yahya Hamurcu ise: Hatay’da da üç gün hastalığı nedeniyle toplu hayvan ölümleri gerçekleştiğini belirtirken, özellikle Suriye’den gelen hayvanların hastalığın bulaşmasında önemli risk teşkil ettiğine dikkat çekti…

 

‘Avrupa’da kedi köpek maması yapılıyor, Türkiye’de vatandaşa yediriliyor…’

 

Hayvan İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Veysi Aslan, Avrupa’da üç gün hastalığından ölen hayvanların etinden, kedi köpek maması yapıldığını belirtirken, “Türkiye’de bu etlerin vatandaşa yedirilmesi vicdansızlıktır” şeklinde konuştu.

Tarım Bakanlığı: Abartılacak bir durum yok, gereken önlemleri alıyoruz

Programa Ankara’dan katılan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdür Yardımcı Habib Can, resmi rakamlara göre şu ana kadar 3 bin hayvanın öldüğünü belirtirken “Paniğe gerek yok olayın boyutları abartıldığı kadar değil, bakanlık olarak gereken önlemleri alıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

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