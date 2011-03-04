-ÜÇ GENERALİN AÇIĞA ALINMASINA ONAY ANKARA (A.A) - 04.03.2011 - Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM), Tümgeneral Gürbüz Kaya, Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu'nun açığa alınma işlemlerinin iptali isteminin reddine karar verdi. AYİM Genel Sekreterliğince yapılan basın açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli iki general ve bir amiral tarafından, AYİM'de tarafları aynı olmakla birlikte dava konusu farklı iki ayrı davanın açıldığı kaydedildi. Açıklamada, bu kapsamda ilk olarak bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminin iptali istemiyle açılan davada; AYİM Daireler Kurulu tarafından 27 Eylül 2010 tarihinde yürütmenin durdurulmasına, 24 Aralık 2010 tarihinde de işlemin iptaline oy birliği ile karar verildiği anımsatıldı. Bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminin iptali kararına karşı idare olarak Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca kararın düzeltilmesi yoluna gidildiği belirtilen açıklamada, AYİM Daireler Kurulu tarafından 18 Şubat 2011'de kararın düzeltilmesi istemlerinin reddine oy birliği ile karar verildiği ve gerekçeli kararların taraflara tebliğ edildiği ifade edildi. Açıklamada, bu davaya ilişkin olarak yargılama sürecinin sona erdiği bildirildi. Tümgeneraller Kaya ve Helvacıoğlu ile Tuğamiral Gavremoğlu'nun açığa alınma işleminin iptali istemiyle açtıkları davada ise AYİM Daireler Kurulu tarafından 3 Aralık 2010'da yürütmenin durdurulması isteminin reddine oy çokluğu ile karar verildiği hatırlatılan açıklamada, bugün ''ilgili bakanlıkların açığa alma işlemlerinin'' iptali isteminin reddine oy birliği ile karar verildiği kaydedildi. Açıklamada, gerekçeli kararın en kısa zamanda yazılarak taraflara tebliğ edileceği, bugün verilen karara karşı tarafların karar düzeltme kanun yolunun açık olduğu belirtildi.