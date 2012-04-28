T24 LogoT24 Logo
Gündem

Üç generale tazminat ödeyecekler

Başbakanlık, Millli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı terfi işlemini makul sürede uygulamadığı üç generale tazminat ödeyecek

28 Nisan 2012 12:23

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, 2010 yılı YAŞ’ta terfi etmelerine rağmen terfi işlemi uygulanmayan üç generalin tazminat talebini haklı buldu. Karara göre Başbakanlık, Millli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı generallere 40 biner lira tazminat ödeyecek.

Karar, Yüksek İdare Mahkemesi tarafından alındı.

2010 yılı Ağustos ayı Yüksek Askeri Şurası'nda Tümgeneral Halil Helvacıoğlu, Tümgeneral Gürbüz Kaya ile Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu terfi etti.

Ancak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ve dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay bu üç generalin terfi kararnamelerini imzalamadı.

Dolayısıyla aynı zamanda Balyoz davası sanığı olan üç general hakkındaki terfi kararı hayata geçirilemedi.

Helvacıoğlu, Kaya ve Gavremoğlu; Başbakan Erdoğan, Vecdi Gönül ve Beşir Atalay’ın terfilerini gerçekleştirmedikleri gerekçesiyle 40 biner lira manevi tazminat talebinde bulundu.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, liyakat değerlendirmesinin YAŞ’ın inisiyatifinde olduğuna işaret etti.

Daha önce de bu üç generalin terfi ettirilmeleri yönünde karar alan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, bu kararının uygulanmamasını da tazminata gerekçe gösterdi.

ETİKETLER

erdoğanatalaygeneraltazminat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24