T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Üç genç kız IŞİD'e katılacaktı

Türkiye üzerinden Suriye’ye geçip cihatçılara katılmayı amaçlayan üç ABD’li genç kız Almanya’da yakalandı.

22 Ekim 2014 18:47


IŞİD saflarında savaşmak üzere Türkiye üzerinden Suriye'ye gitmeyi planlayan üç Amerikalı genç kız Frankfurt Havalimanı'nda Alman polisi tarafından durduruldu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI'dan yapılan açıklamada, ABD Konsolosluğu ve ailelerin talebi üzerinde harekete geçen Alman polisinin genç kızları geri gönderdiği kaydedildi.

FBI, kızların ABD'nin Denver kentinde yaşayan ailelerine teslim edildiğini bildirdi. 15, 16 ve 17 yaşlarındaki, ikisi kardeş üç genç kızın hasta olduklarını söyleyerek okula gitmediği ve ailelerinden aldıkları 2 bin dolarla kaçtığı kaydediliyor. FBI, ailelerin polisi bilgilendirmesi sonucu arama çalışmalarına başlamıştı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, iki kız kardeşin ailesi Somali, diğerinin ise Sudan kökenli. Üç genç kızın IŞİD içinde iletişimde oldukları birinin bulunup bulunmadığı ise belirsiz.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TürkiyeSuriyeABDAlmanyaAmerikalıFrankfurt Havalimanı AlmanFederal Soruşturma Bürosu FBIABD KonsolosluğuAlmanABD DenverSomaliSudanIŞİDDeutsche Welle Türkçe dpa/AP/DW BÖ/HS/BS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24