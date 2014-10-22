Üç genç kız IŞİD'e katılacaktı



IŞİD saflarında savaşmak üzere Türkiye üzerinden Suriye'ye gitmeyi planlayan üç Amerikalı genç kız Frankfurt Havalimanı'nda Alman polisi tarafından durduruldu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu FBI'dan yapılan açıklamada, ABD Konsolosluğu ve ailelerin talebi üzerinde harekete geçen Alman polisinin genç kızları geri gönderdiği kaydedildi.

FBI, kızların ABD'nin Denver kentinde yaşayan ailelerine teslim edildiğini bildirdi. 15, 16 ve 17 yaşlarındaki, ikisi kardeş üç genç kızın hasta olduklarını söyleyerek okula gitmediği ve ailelerinden aldıkları 2 bin dolarla kaçtığı kaydediliyor. FBI, ailelerin polisi bilgilendirmesi sonucu arama çalışmalarına başlamıştı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, iki kız kardeşin ailesi Somali, diğerinin ise Sudan kökenli. Üç genç kızın IŞİD içinde iletişimde oldukları birinin bulunup bulunmadığı ise belirsiz.