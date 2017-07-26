Üç gazetenin manşetine yalanlama: Rutin seyahat bilgi formu, 'casusluk' olarak yansıtıldı

İstanbul Büyükada’da güvenli internet kullanımı ve stresle baş etme konulu atölye çalışmasında gözaltına alınıp tutuklanan insan hakları savunucu Alman vatandaşı Peter Steudtner’in avukatları Akşam, Star ve Güneş gibi kuruluşların manşetlerinde yer alan iddiaları yalanladı.

Açıklamada haberi yapan gazeteler hakkında dava açılacağı belirtilerek: “Star, Akşam ve Güneş gazeteleri hakkında kasten müvekkillerimizin adil yargılanma hakkının ve masumiyet karinesi ilkesinin ihlali ile Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil eden açıklamalar, ifadeler hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve müvekkillerimizin maruz kaldığı zararın tazmini için tüm yollara başvurmaktan çekinmeyeceğiz” denildi.

Üç gazeteden aynı iddia

Bugün hem Akşam hem de Star’da “özel haber” ibaresiyle Peter Steudtner’in casuslukla suçlandığı ve Almanya Konsolosluğu’na ait bir seyahat bilgilendirme formunun “takip programı” olarak yansıtıldığı yazılar yayınlandı. Güneş’te ise “Kirli plan işliyor” başlığıyla, Büyükada’da gözaltına alınan hak savunucuları, HDP ve CHP’nin ortak bir plan yaptığı iddia edildi.

“Casuslara Alman çipi”, “Kaos antrenörü Peter: Konsolosluk bizi izliyordu” gibi başlıklarla Akşam ve Star’da çıkan yazılarda, Almanya Konsolosluğu’nun Steudtner’in telefonuna Elefand isimli bir program yüklediği ve bu program sayesinde Steudtner’i adım adım takip ettiği öne sürülüyor.

Peter Steudtner’in avukatlarının imzasıyla yayınlanan açıklama şöyle:

İstanbul, 25 Temmuz 2017: 5 Temmuz 2017 günü İstanbul Büyükada’da insan hakları savunucuları, katıldıkları güvenli internet kullanımı ve stresle baş etme konulu atölye çalışmasında, haksız bir şekilde tutuklandı.

Müvekkilimizin de içinde olduğu hak savunucularının yakalandığı andan itibaren, soruşturma dosyasındaki kısıtlılık nedeniyle, avukatlar dosyada hiçbir delil, belge ve bilgiye ulaşamazken, Akşam, Güneş, A Haber, Star ve diğer bazı medya kuruluşları nasıl edindiklerini bilmediğimiz, yanlış bilgi ve belgeler ve olgusal gerçekliğinden, bağlamından ve özünden açıkça, kasten koparılmış, kamuoyunu yanıltmak amaçlı, adına ‘haber’ diyemeyeceğimiz, temelsiz ithamlar yayınlamaya devam ediyor. Bu yayınlar, müvekkilleri temelsiz iddialar ile karalama kampanyasına dönüşmüştür.

Müvekkilimiz, Peter Steudtner hakkında, bu sabah (25 Temmuz 2017) Akşam, Güneş ve Star’da “casuslara alman çipi” manşeti ile, müvekkilimizin ağzından verilen “telefonumuzdaki program sayesinde konsolosluk bizi adım adım izliyor” ve benzer nitelikli ifadelerin, gerçekle ve dürüstlük ile uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Bu nedenle, müdafileri olarak bu açıklamayı yapmak zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

“Alman çipi”, “casusluk”, “telefona yüklü program” ifadeleri gerçek dışıdır

Müvekkilimiz Peter Steudtner almanya vatandaşıdır. Almanya’da yürürlükte olan Konsolosluk Kanunu’na göre;

“yurt dışına uzun veya kısa süreli seyahat eden kişilerin, bu seyahatleri sırasında başlarına doğal afet, kaza veya o ülkede -varsa- kriz durumu, olağanüstü hal gibi durumların neden olduğu/olabileceği koşullardan kısmen veya tamamen zarar görmeleri halinde kişinin yakınlarına haber verilebilmesi ve kendisi ile ailesine alman konsolosluğu temsilcileri tarafından yardım edilebilmesi için farklı ülkelere seyahat eden milyonlarca almanya vatandaşının kullandığı, sadece bilgilendirme amaçlı olarak internet ortamında kullandığı bir formdan ibarettir.”

Peter Steudtner’ın telefonunda onun izlendiği konusunda bir program yüklü değildir.

Müvekkilimiz Steudtner diğer birçok ülkeye seyahat ederken olduğu gibi, başına bir kaza gelmesi ya da herhangi bir neden ile zarar görmesi halinde, konsolosluk temsilcilerinin yardımcı olması ve yakınlarına haber vermesi için, Türkiye’de bulunacağı tarihler ile kalacağı yerin adres bilgisini verdiği, isteğe bağlı olan formu doldurmuştur.

Bu internet ortamında sadece ilgili alman konsolosluğunu bilgilendirme amaçlı olan form, Almanya’dan başka ülkelere seyahat eden milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır ve doğrudan açık almanya yasalarından kaynaklanmaktadır.

Vatandaşlarını koruyan her devletin yapması gereken bir uygulamadır.

Müvekkilin bilgilendirme amaçlı doldurduğu form, gizli değildir, kullanımı isteğe bağlıdır, internet sitesinde tüm kayıt süreçleri şeffaf bir şekilde yer almaktadır. (elefand.diplo.de)

OHAL’in devam etmekte olduğu ve son dönemde yaşadığımız üzücü bombalı saldırıların olduğu Türkiye’ye seyahat ederken başına birşey gelmesi, örneğin bir bombalı saldırıda zarar görmesi gibi bir ihtimalin kuvvetli olması sebebi ile bu risk meydana gelirse, ailesine, yakınlarına haber verilmesi için böyle bir bilgilendirme formunun doldurulmasından daha doğal ne olabilir? Müvekkilimiz, diğer bütün ülkelere seyahat ederken doldurduğu formu, Türkiye’ye gelirken de doldurmuştur.

Form sadece Türkiye değil, bütün dünyadaki almanya konsoloslukları nezdinde milyonlarca kişi tarafından uygulanır/kullanılır.

Müvekkilimizin ifadesi, önyargılı medyanın “gizli toplantı” iddialarına cevaptır

Peter Steudtner hakkında karalama nitelikli iddiaları bulunan aynı basın kuruluşları, Büyükada’daki toplantı için “gizli toplantı” iddialarını yayınlamışlardır.

Peter Stedutner’in ifadesi, bu basın kuruluşlarının asılsız iddialarına cevaptır. Peter Steudtner, Türkiye’ye gelmeden önce başına bir kaza gelmesi, zarar görmesi halinde ailesine haber verilmesi ve konsolosluk temsilcilerinin yardımcı olması nedeni ile bilgilendirme formunu doldurduğunu belirterek, toplantının gizli olmadığını, otel ve tarih bilgisini şeffaf ve açık bir şekilde ilgili resmi kurumları ile paylaştığını açıklayarak aynı basın mecralarının asılsız iddialarını boşa çıkarmıştır.

Akşam, Star ve Güneş gibi bazı medya kuruluşları müvekkillerin adil yargılanma hakkını ortadan kaldırmaktadır.

Medyada çıkan temelsiz ithamlar ile Almanya’dan başka ülkelere seyahat eden milyonlarca almanya vatandaşı da (türkiye uyruklular dahil) ve yakınları, aileler, casuslukla ve ajanlıkla suçlanıyor.

Müvekkiller hakkında karalama ve kamuoyunu yanıltma, yanlış yönlendirme amacı taşıyan, Star, Akşam ve Güneş gazeteleri hakkında kasten müvekkillerimizin adil yargılanma hakkının ve masumiyet karinesi ilkesinin ihlali ile Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil eden açıklamalar, ifadeler hakkında suç duyurusunda bulunacağız ve müvekkillerimizin maruz kaldığı zararın tazmini için tüm yollara başvurmaktan çekinmeyeceğiz.

Karalama nitelikli gerçek dışı açıklamalara son verilmesi çağrısında bulunuyoruz

Müvekkiller hakkında gerçek dışı, karalama teşkil eden açıklamaları yayınlayan basın kuruluşlarına, delilleri olmayan, mesnetsiz yanlış açıklamalara ve müvekkilleri hedef gösteren yayınların müvekkillerin en temel haklarını ihlal ettiğini duyuruyor ve kamuoyu nezdinde, bu yayınlara son verilmesi çağrısında bulunuyoruz.

Avukat Murat Deha Boduroğlu,, Avukat Alp Tekin Ocak, Avukat Deniz Bayram, Avukat Hülya Üçpınar, Avukat Murat Dinçer, Avukat Erdal Doğan, Avukat O. Meriç Eyuboğlu, Avukat Hülya Gülbahar, Avukat Beydağ Tıraş Öneri, Avukat Mehmet Nur Terzi, Avukat Özlem Yılmaz, Avukat Ezgi Şahin, Avukat Naciye Demir, Avukat Ayşen Funda Ata

Peter Steudtner kimdir?

Almanya vatandaşı insan hakları eğitimcisi.

Barış işçilerini ve insan hakları savunucularını anlaşmazlıkları dönüştürme, şiddete dayalı olmayan eylem, zarar vermeme yaklaşımı ve bütünsel güvenlik eğitimleri vererek destekleme alanında 20 senelik tecrübesi bulunan bir belgesel film yapımcısı ve aktivist.

Bütünsel Güvenlik El Kılavuzu'nun ortak yazarlarından ve Dijital Bütünlük Bursu süresince gazeteci ve insan hakları savunucularına Kenya, Mozambik ve Angola'da uzun vadeli eşlik edilmesi şu anki projeleri arasında.

Gözaltına alındıktan sonra Büyükada Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. Ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.