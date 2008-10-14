Üç forvetli Beşiktaş!..

Beşiktaş'ta Mustafa Denizli'nin teknik direktör olarak çıkacağı ilk maç olan Gençlerbirliği karşısında takımını üç forvetle oynatacağı öğrenildi.



Holosko'nun sağ kanatta etkisiz olduğunu savunan, Bobo'nun yedek beklemeyecek kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Denizli'nin, Başkent ekibine karşı Nobre, Holosko ve Bobo üçlüsüne aynı anda görev vermesi bekleniyor.



Bu üçlünün arkasında Delgado'ya görev vererek hücum gücünü daha da artırması beklenen tecrübeli teknik adamın, orta sahada ayrıca Serdar Kurtuluş, Cisse veya Tello'ya forma vereceği. belirtildi.



Denizli'nin 3'lü savunmada ise Zapotocny, Sivok ve İbrahim Toraman'ı oynatacağı, kalede ise Rüştü'ye yer vereceği bildirildi.



Beşiktaş'ın Ankara'ya maçtan üç gün önce gitmesi kesinleşti. Perşembe sabah erken saatlerde yola çıkacak olan Siyah - Beyazlılar'ın akşam da maçın oynanacağı Ankara 19 Mayıs Stadı'nda ilk antrenmanını yapacağı belirtildi.



