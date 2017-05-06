Üç fidan anılacak

1968 öğrenci gençlik hareketi liderlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan idam edilişlerinin 45. yılında yurt genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle anılacak.

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak amacıyla ilk etkinlik 68’liler Birliği Vakfı üyeleri tarafından gerçekleştirilecek. Saat 11.00’de Gümüşsuyu’ndaki İstanbul Teknik Üniversitesi önünde toplanacak olan 68’liler saat 11.30’da Dolmabahçe’ye yürüyecek. Burada denize karanfil bırakacak olan 68’liler daha sonra basın açıklaması yapacak. Akşam saat 18.00’de ise Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünde toplanacak olan Emek Gençliği “Demokrasi ve Sosyalizm için” başlığıyla Dolmabahçe’ye yürüyecek. Saat 19.30’da ise CHP İstanbul Gençlik Kolları Taksim’de bulunan Atatürk Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek Dolmabahçe’de anma töreni düzenleyecek.

Dev-Lis üyeleri Üç Fidan’ı bugün saat 14.00’te Atatürk Parkı’nda anacak. Çukurova Belediyesi de Gezmiş ve arkadaşlarını, “Denizlere Aşk İle...” adlı etkinlikle anacak. Etkinlik bugün 20.00’de Çukurova Belediyesi Doğal Park Amfi Tiyatro’da başlayacak.

Bugün saat 12.30’da 68’liler ormanında düzenlenecek etkinlikle Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan anılacak. Yarın ise saat 10.00’dan itibaren yine 68’liler ormanında konserler, paneller ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek

Nilüfer ilçesindeki Üç Fidan Parkı’nda dün akşam Bursa 68’liler Platformu, Nilüfer Kent Konseyi ve Nilüfer Belediyesi’nin ortak düzenlediği etkinlik Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Fehmi Enginalp ve Bursa 68’liler Platformu Sözcüsü Betül Kuyucu’nun konuşmalarıyla başladı. Forumda gazetemiz yazarlarından Ayşe Emel Mesçi, Öner Yağcı, avukat Erşan Şansal ve Hacı Tonak anılarını paylaştı. Erdal Güney ve Orantası’nın konserinde 68’in devrim şarkıları da seslendirildi. Konserin ardından katılımcılar simgesel “devrim nöbetine” başladı. Anma etkinliği, Gezmiş, Aslan ve İnan’ın idam edildiği saat 05.30’da “Üç Fidan Anıtı” önündeki saygı duruşuyla sonlandı.