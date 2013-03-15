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Ekonomi

Üç enerji ihalesinde, 2.25 milyar dolarlık satış

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca daha önce iptal edilen elektrik dağıtım ihalelerinden üçü için yapılan yeni ihalelerde şimdiye kadar 2 milyar 230 milyon dolarlık özelleştirilme gerçekleştirildi

15 Mart 2013 18:34

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca daha önce iptal edilen elektrik dağıtım ihalelerinden üçü için bugün yapılan yeni ihalelerde şimdiye kadar 2 milyar 230 milyon dolarlık özelleştirilme gerçekleştirildi.

Bugün ayrı ayrı gerçekleştirilen ihalelerde sırasıyla Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ve Toroslar, Elektrik Dağıtım AŞ'nin özelleştirmesi yapıldı.

 

'Dicle'ye 387 milyon dolar'

 

Günün ilk ihalesinde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'nin TEDAŞ'a ait yüzde 100 oranındaki hissenin özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde,  en yüksek teklifi

 

'Van Gölü'ne 118 milyon dolar'

 

İkinci ihalede ise Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ'nin yüzde 100 oranındaki hissenin özelleştirmesinin nihai pazarlığı yapıldı. Bu ihalede en  yüksek teklifi 118 milyon dolarla Türkerler İnşaat AŞ verdi. Van, Bitlis, Hakkari ve Muş illerine hizmet veren Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ'nin 458 bin 971 abonesi bulunurken, bölgenin kayıp-kaçak oranı yüzde 52 düzeyinde.

 

'Toroslar'a 1.725 milyar dolar'

 

Üçüncü ihalede ise Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'nin TEDAŞ'a ait yüzde 100 oranındaki hissenin özelleştirmesi gerçekleştirilirken bu ihalede en yüksek teklifi 1 milyar 725 milyon dolarla EnerjiSa şirketi verdi. Türkiye'nin en büyük ikinci elektrik dağıtım bölgesi olarak bilinen Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş 'nin yaklaşık 2.75 milyon abonesi bulunuyor.

Günün son ihalesinde ise İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nin özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri yapılacak.

 

 

'Dicle’nin fiyatı 160 milyon dolar arttı'

 

Bugün özelleştirme ihalesi yapılan 3 bölgede, en büyük fiyat artışı Dicle Elektrik'te oldu. 2010’da yapılan ihalede Karavil- Ceylan İnşaat ortaklığı, Dicle Elektrik için 228 milyon dolarlık teklif vermişti.

Bugün yapılan ihalede ise fiyat 387 milyon dolara çıktı. Toroslar Elektrik’in daha önce yapılan ihalesinde 2 milyar 75 milyon dolarlık en yüksek teklif Yıldızlar SSS Holding A.Ş.'den gelmişti.

Vangölü EDAŞ’a da Aksa Enerji 100 milyon dolarlık teklif vermişti. Ancak, ödemelerin yapılmaması nedeni ile işletme devirleri yapılmamıştı.

387 milyon dolarla İşkaya Doğu OGG verdi. Dicle Elektrik Dağıtım AŞ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Batman  ve Şırnak illerine hizmet sunarken, yaklaşık 1 milyon 50 bin abonesi bulunuyor.

 

 

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