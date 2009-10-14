Üç dilde 'Sarı Gelin'

Üç ülkede de sevilen ‘gelin’ büyüleyecek

Bu geceki Türkiye-Ermenistan maçında taraftarlar ’Sarı Gelin’ türküsünü söyleyecek, ’Sarı gelin, hadi gelin’ tezahüratları yapılacak. Hem Ermeni hem Türk hem de Azerilerin sahiplendiği bu türkü, tribünleri coşturacak

Türkiye ile Ermenistan arasındaki yeni bir dönemin de simgesi olan bu geceki dostluk maçı, aynı zamanda Sarı Gelin’in düğünü olacak... Bursaspor taraftarları, Türkiye’nin 2010 Dünya Kupası elemelerinde Ermenistan ile yapacağı maçta, Azeri-Türk dostluğunu vurgulamak için Sarı Gelin türküsünü seslendirecek. “Sarı gelin, hadi gelin” gibi tezahüratlar da yapılacak. Ermenilerin de sahiplendiği bu türküyle aynı zamanda dostluk mesajı da verilmiş olacak.

Üç ülkede de sevilen ‘gelin’ büyüleyecek

Sarı Gelin türküsünün gerçek kökeni uzun yıllardan beri tartışma konusu oldu. Bazı uzmanlarca kesinlikle Türk kökenli olduğu belirtilen, ancak son yıllarda Ermeni türküsü olarak da kabul görebilen türküyü, Azeriler de kesin bir şekilde sahipleniyor. Sonuçta, izleyicilerin artık siyasi anlamlar yüklenen maç sırasında türküyü birlikte seslendirmeleri durumunda, hem Türk, hem Ermeni, hem de Azeri futbol severler memnun olacak. Kesin olan şu ki, üç ülkede de sevilen bu “gelin” herkesi büyüleyecek.



Erdoğan: Kime ait olduğunun ne önemi var?

Başbakan Erdoğan da partisinin dünkü grup toplantısında Sarı Gelin türküsü için “Azerilere mi ait, Ermenilere mi ait, Türklere mi ait? Bunun hiçbir önemi yok. Bu tartışmayı son derece gereksiz buluyorum. Bunu birlikte çözeceğiz. Sarı Gelin türküsünü dinlediğimizde hepimiz duygulanıyoruz, gözlerimiz yaşarıyor. Sözleri farklı olsa da ezgisiyle hepimiz aynı mana iklimine dalıyoruz” dedi.



BU TÜRKÜ ÜÇ DİLDE DE SÖYLENİYOR

TÜRKÇE

Erzurum çarşı pazar leylim aman

İçinde bir kız gezer

Oy nenen ölsün sarı gelin aman

Elinde divit kalem leylim aman

Dertlere derman yazar

Oy nenen ölsün sarı gelin

Erzurumda bir kuş var leylim aman

Kanadında gümüş var

Oy nenen ölsün sarı gelin

Yarim gitti gelmedi leylim aman

Elbet bunda bir iş var

Oy nenen ölsün sarı gelin



ERMENİCE

Ambela para para

Yes im siradzin çara

Ah, merıt merni sari gyalin

Gaynel ez gat gınımanis

Padzvel ez vart gınımanis

Ah, merıt merni sari gyalin

Gaynel ez gat gınımanis

Neynim aman, neynim aman, sari gyalin

Padzvel ez vart gınımanis

Ah, merıt merni sari gyalin

Sari gyalin, sari gyalin

Dardod yarim



AZERİCE

Saçîn ucun hörmezler,

Gülü sulu dermezler, sari gelin.

Bu sevda ne sevdadir,

Seni mene vermezler;

Neynim aman - aman, sari gelin.

Bu derenin uzunu,

Çoban gaytar guzunu, guzunu.

Ne ola bir gün görem, Nazli yarin üzünü;

Neynim aman - aman, sari gelin.

Ashîg eller ayrîsî,

Shana teller ayrîsî, ayrîsî.

Bir gününe dözmezdim,

Oldum iller ayrîsî.