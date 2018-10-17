Üç Dayanışma Kurulu toplantısından: Krizde işçi çıkarımı yasaklansın, işverenlere asgari ücret desteği devam etsin

Üçlü Danışma Kurulu önceki gün Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplandı. Toplantıda işçi tarafı asgari ücretin hemen artırılması, işçi çıkarılmasının yasaklanması, taşeronda sorunların çözülmesi gibi birçok talebi dile getirirken, işveren kesimi ise eylülde sona eren asgari ücret desteğinin 12 aya çıkarılmasını ve gelecek yıl da uygulanmasını istedi. İşverenler ayrıca teşviklerin de devam etmesini talep etti.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre toplantıya Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Hak-İş Genel Sekreteri Osman Yıldız, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç’ın da aralarında bulunduğu işçi ve işveren temsilcileri katıldı.

İşçi kesimi toplantıda yaşanan ekonomik kriz koşullarına karşı işçileri koruyacak önlemler istedi. Asgari ücretin yıl sonu beklenmeden hemen 2 bin liraya çıkarılmasını, 2019 yılındaki artışın da bu rakam üzerinden yapılmasını istedi. Toplu işten çıkarmaların yasaklanmasını talep eden işçi temsilcileri, bu konuda yasal düzenleme yapılmasını, işsizlik sigortası fonundan yararlanma koşullarının esnetilmesini, süre ve miktarın artırılmasını, amacı dışında kullanılmamasını talep etti.

Taşerona kadro

Fonun kriz koşullarında işsizler için kullanılmasını isteyen işçi temsilcileri, taşeron işçilerin yaşadıkları sorunları da gündeme getirdi.

Kamuda kadroya, belediyelerde de belediye şirketlerine geçirilen işçilerin ücretlerinin 2020 yılı sonuna kadar 6 ayda bir yapılacak yüzde 4’lük artışlara bağlandığına işaret eden işçi temsilcileri, sözleşmelerin yenilenmesini istedi. Ayrıca kapsam dışında bırakılan KİT’lerdeki taşeron işçilerin kadro talebi de toplantıda işçi temsilcilerinin dile getirdiği talepler arasında yer aldı.



"Kıdeme dokunmayın"

İşçi temsilcilerinin dile getirdiği taleplerden diğer öne çıkanlar şöyle:

-Orta vadeli programda yer verilen kıdem tazminatı değişikliği yapılmasın.

-Belediyelerdeki işçiler kadroya alınsın. Bu işçiler ek ödemelerden yararlandırılsın.

-Vergide adalet sağlanarak, çalışanlar üzerindeki vergi yükü azaltılsın.

-Temel tüketim mallarına zam yapılmasın.

-3. havalimanı inşaatında eylem yapan ve ardından da tutuklanan işçi ve sendikacılar serbest bırakılsın.

-Yıllardır toplanmayan Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK) bir an önce toplansın.

-Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Devlet Denetleme Kurulu’na verilen sendika yöneticilerini görevden alma yetkisi kaldırılsın.

Bunun uluslararası sendikal platformlarda da Türkiye aleyhine olacağına işaret eden işçitemsilcileri, kararnamenin düzeltilmesini istedi.

Patronlar destek istedi

Tarafların taleplerini dile getirdikleri Üçlü Danışma Kurulu toplantısında işveren temsilcileri, eylülde biten asgari ücret desteğinin devam etmesini ve 12 aya çıkarılmasını istedi. Gelecek yıl da asgari ücret desteğinin sürmesini isteyen işveren temsilcileri, istihdam teşviklerinin de devam etmesinin önemine dikkat çekti. İşverenlerin devletten teşvik ve destek taleplerine yanıt veren işçitemsilcileri, işverenler teşvik istiyorlarsa işten çıkarmanın da olmaması gerektiğine vurgu yaptı. İşçi temsilcileri

işten çıkarmaların kontrol altına alınmasını istedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işçive işveren temsilcilerinin açıklamalarını dinledi ve Üçlü Danışma Kurulu toplantılarının devam edeceğini dile getirdi. Hükümet tarafından işçi ve işveren temsilcilerinin önerileri ve talepleri konusunda somut bir adım gelmedi.