Üç çocuk cinayeti yeniden incelenecek

Thüringen polisi tarafından kurulan 15 kişilik özel komisyonun, Peggy cinayetine yönelik DNA bulguları sonrasında Jena kenti ve civarındaki üç çocuk cinayetini yeniden inceleyecekleri açıklandı. Yapılan açıklamada, dosyaların yeniden incelenmesine gerekçe olarak, 2001 yılında kaçırılıp, öldürülen dokuz yaşındaki Peggy'nin kemiklerinde ve bir kumaş parçasında bulunan NSU üyesi Uwe Böhnhard'a ait DNA izi gösterildi. Özel komisyonun göreve pazartesi günü başladığı belirtildi.

Dokuz yaşındaki kız çocuğu Peggy 2001 yılında Oberfranken'da kaybolmuş, kemikleri 2016 Temmuz'unda Thüringen-Bavyera sınırında bir ormanlık alanda bulunmuştu. Peggy'nin kemiklerinde ve yakınındaki küçük bir kumaş parçasında Böhnhard'ın DNA izine rastlanması, Thüringen eyaletindeki çocuk cinayetlerinin de NSU üçlüsü ile bağlantısı olabileceği şüphesini gündeme taşıdı. Zira NSU üyeleri Uwe Mundlos, Beate Zschäpe ve Uwe Böhnhard Thüringen eyaletinin Jena kentinde büyüdü. Üçlü, 1990'lı yılların sonunda yer altına indi.

Polisten yapılan açıklamada 1990'lı yıllardan şimdiye kadar aydınlatılamamış üç çocuğun cinayetinin yeniden inceleneceği belirtildi. Çocuklar arasından dokuz yaşındaki Bernd'in 1993 yılında kaybolduğu ve 12 gün sonra cesedinin bulunduğu ve o dönem de de cinayetle ilgili olarak Böhnhard'ın soruşturmada adının geçtiği bilgisi verildi. Yine Jena'da 10 yaşındaki Ramona adlı çocuğun da ölümünün aydınlatılamadığı, 1996 yılında kaybolan çocuğun 1997 yılında cesedinin bulunduğu belirtildi. Yeniden incelenecek bir diğer vakanın da cesedi 1991 yılında bir otoban köprüsü altında bulunan Stephanie'nin cinayeti olduğu bilgisi verildi.

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DW/dpa/GA/BW