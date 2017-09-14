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Üç çocuk babası intihar etti

Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma İlçesi'nde yaşayan 3 çocuk babası 39 yaşındaki Şükrü Bozkurt, kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi

14 Eylül 2017 21:01

Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Soma İlçesi\'nde yaşayan 3 çocuk babası 39 yaşındaki Şükrü Bozkurt, kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.
Kırsal Hatunköy Mahallesi\'nde yaşayan ve eşinden ayrı olan üç çocuk babası Şükrü Bozkurt, terk edilmiş bir evde kendini iple tavana astı. Bu sabah Bozkurt\'u bulanlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bozkurt\'un hayatını kaybettiğini belirledi.Şükrü Bozkurt\'un cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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