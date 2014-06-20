Üç çocuk annesi felsefe öğretmeni Köşk'e aday olmak istiyor

Ağustos ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçiminde Çankaya Köşkü'ne Antalya'dan talip çıktı. Üç çocuk annesi 44 yaşındaki Ulviye Kafalı Olgun, 'bir kenarda beklememek gerektiği' düşüncesiyle cumhurbaşkanı olmaya karar verdi. Adaylık için gereken 20 milletvekili imzasına ulaşmak için nisan ve mayıs aylarında milletvekillerine mektup gönderen Olgun, henüz hiçbir milletvekilinden beklediği yanıtı alamadı. Buna rağmen köşk hayalinden vazgeçmeyen Olgun, milletvekillerine çağrısını yineledi.

'Muhatap alınmamak üzdü'

Özgür Öztürk’ün Doğan Haber Ajansı’nda yer alan haberine göre Ulviye Kafalı Olgun, cumhurbaşkanı olma fikrinin nasıl ortaya çıktığını şöyle anlattı: "Sorunları hep eleştirip bir kenarda oturup hiçbir şey yapmadan beklemeyi kendime yediremediğim, elimi taşın altına koymak istediğim için cumhurbaşkanı olmaya karar verdim. Bunun için Anayasanın 101'inci maddesinin tanımış olduğu vatandaşlık hakkından yararlanmaya çalıştım. Çünkü bu madde milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, yüksek öğrenim görmüş ve 40 yaşını doldurmuş Türk vatandaşları arasından 20 milletvekilinin yazılı teklifi ile halk tarafından cumhurbaşkanı seçilebileceğini belirtiyor. Ben de cumhurbaşkanlığı seçimi kriterlerine uyduğumu düşündüğüm için 'Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmek isteyen bir kadınım' başlığıyla bir mektup yazdım ve bu mektubu milletvekillerine elektronik postayla gönderdim fakat herhangi bir cevap alamadım."

'Umudumu koruyorum'

Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmek isteyen bir kadın olarak muhatap alınmamanın kendisini çok üzdüğünü dile getiren Ulviye Kafalı Olgun, "Bir vatandaş olarak cumhurbaşkanlığı seçim süreci söz konusuyken ve adaylar aranıyorken, yüzlerce milletvekiline atılmış bir mektuba rağmen hiç kimsenin olumlu ya da olumsuz bana dönmemesi beni üzdü. Mücadelemi basın aracılığıyla yürütmeye karar verdim ve hâlâ bekliyorum, önümüzde hâlâ zaman var. Duyarlı milletvekillerimizin sürpriz olarak beni de adaylar arasına koyabileceğine dair umudum henüz bitmedi. Bu umudumu beslemeye devam edeceğim" dedi.

'Siyasette kadın gözü ve duyarlılığı şart'

Seçilme hakkının kullanılmasında fırsat eşitliği talebinde bulunan Ulviye Kafalı Olgun, cumhurbaşkanı adayının tanınmış ya da meclisçe bilinen insanlardan ibaret olmaması gerektiğini belirtti. Anayasanın tanıdığı vatandaşlık hakkını kullanmak istediğini söyleyen Olgun, şunları kaydetti:

"Kadınların siyasetin etkili ve verimli makamlarında yer alması gerektiğine inandığım için de o makamda görev almak istiyorum. Çünkü siyasete ciddi anlamda kadın gözü, kadın duyarlılığı ve kadın titizliliğinin büyük oranda girmesi gerektiğini düşünüyorum. Hepimiz ülke için çalışıyorsak, kadınların ve erkeklerin eşit oranda beraber ve yan yana, bütün sorunların çözümünde el ele olmaları gerektiğine inanıyorum ve bir kadın olarak o makamı talep ediyorum."