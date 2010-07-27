-ÜÇ CİNAYET SANIĞI AYRİ HAKİM KARŞISINDA İZMİR (A.A) - 27.07.2010 - İzmir'de peş peşe işlenen üç cinayetin sanığı Hamdi Ayri'nin yargılanmasına başlandı. İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan Hamdi Ayri, öldürülenlerden üniversite öğrencisi Ayşe Selen Ayla ile Esra Yaşar'ın annesi ile babası, Mustafa Has'ın annesi Aynur Has ve avukatlar katıldı. Duruşmadan önce gazetecilere açıklamada bulunan aileler, idam cezasının yeniden yasalarda yer almasını istedi. Ayşe Selen Ayla'nın annesi Hatice Ayla, ''Referandum paketine idam cezasının geri getirilmesi konulsa en yüksek oyu alacaktır. O günden beri yaşamıyorum. Bu cani, aileleri de öldürdü. Mevcut yasalarla bu kişinin yargılanacak olmasını kabullenemiyoruz. İdam cezasının geri getirilmesini istiyoruz'' dedi. Baba Sertel Ayla ise sanığın cinayetleri tek başına işlediğine inanmadığını, yardımcı olanların da ortaya çıkarılmasını istediklerini söyledi. Öldürülenlerden Esra Yaşar'ın babası İsmet Yaşar, cinayetleri ''bir gencin işlediği suç'' olarak görmediğini belirterek, ''Ülkeyi kargaşaya götürmek isteyen, darbe ortamı hazırlamak isteyen kişilerin parmağı olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu. Anne Türkan Yaşar da referandumda idam cezası için de oy pusulası konulmasını, 72 saatte 3 kişinin canını alan kişinin acı çekerek ölmesini istediğini ifade etti. Ayla ailesinin avukatı Meryem Kalfaoğlu, sanığın 52 adet ''GBT kaydı'' bulunduğunu, başka suçlar da işlemiş olabileceğini söyledi. İzmir'in Balçova ilçesinde, 24 Nisan Cumartesi gecesi banka çalışanı Esra Yaşar, ertesi gece üniversite öğrencisi Ayşe Selen Ayla, pazartesi gecesi Konak ilçesi Fevzipaşa Bulvarı'nda ''Azra'' takma adını kullanan travesti Mustafa Has tabancayla başlarından vurularak öldürülmüş, cep telefonları ve çantaları alınmıştı. İzmir Emniyet Müdürlüğü özel ekipler oluşturmuş ve zanlı Hamdi Ayri Bodrum'da yakalanmıştı.