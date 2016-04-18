Üç can alan TIR şoförüne 12,5 yıl hapis!

Bursa’da, geçen temmuz ayında meydana gelen trafik kazasında 2 TIR’ın arasında ezilen otomobilde ikisi de Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) araştırma görevlisi olan Mustafa Alpaslan ve 6.5 aylık hamile olan eşi Zişan Güner Alpaslan’ın ölümüne neden olan TIR şoförü 39 yaşındaki Aytekin Özdemir 12.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, Bursa’da geçen yıl 31 Temmuz’da Bursa- İzmir Karayolu Çevre Yolu Batı Kavşağı’nda meydana geldi. Yolcu indirdikten sonra kontrolsüz hareket eden yolcu otobüsünü fark eden Yılmaz Güney yönetimindeki 16 ZL 473 plakalı TIR, fren yaparak durdu. Bu sırada arkadan gelen Mustafa Alpaslan yönetimindeki 10 H 6353 plakalı otomobil önünde duran TIR’a çarptı. Kazada bu otomobile, Aytekin Özdemir yönetimindeki 16 ZU 613 plakalı diğer TIR da çarptı. Zincirleme trafik kazasında iki TIR’ın arasında kalan otomobildeki 27 yaşındaki Mustafa Alpaslan ve eşi 29 yaşındaki Zişan Alpaslan öldü. Gözaltına alınan sürücülerden Aytekin Özdemir tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, yapılan ilk araştırmada ölen Zişan Güner Alpaslan ve eşinin Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi oldukları ortaya çıktı. Zişan Güner Alpaslan’ın sosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasında 27 Temmuz günü tatillerini geçirdikleri Bozcaada’dan yer bildirimi yaparak, yakınlarına ’TÜBİTAK 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Bursu kazanılmıştır..! Bekle bizi Florida’ müjdesini verdiği yer almıştı. Mustafa Alpaslan Balıkesir’in Havran İlçesi’nde, eşi Zişan Güner Alpaslan da, İzmir’in Ödemiş İlçesi’nde toprağa verildi.

Hakkında Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan dava açılan Aytekin Özdemir’in yargılaması sırasında duruşmaya katılan Zişan Güner Aplarslan’ın ablası Nesrin Yayla’nın ağlayarak verdiği ifadede, "Bu kazada kız kardeşim Zişan ile eniştemi kaybettik. Sanıktan şikayetçiyim. Hakim bey, ben 20 yıllık evliyim. Çocuğum olmadı. Kız kardeşim hamile idi. Doğacak bebek ailemizin tek torunu olacaktı. Bu haktan mahrum kaldık. Sanıktan davacıyım" sözleri mahkemede duygu dolu anların yaşanmasına neden olmuştu.

Aytekin Özdemir’in karar aşamasına gelen yargılaması devam edildi. Daha önce verdiği ifadesinde, "Böyle bir kazanın yaşanmasını istemezdim. Olay günü kendime ait yüklü kamyonumla Bursa istikametine seyir halindeydim. Trafik normal şekilde akıyordu. Minteks önünde bir otobüs aniden yola çıkınca, trafik birden yavaşladı. Önümdeki arabanın fren lambalarını gördüm. Fren yaptım ama duramadım. Ben çarpınca, çarptığım araç da önündeki, kamyona çarparak aramızda kaldı. Çok üzgünüm." diyen Aytekin çıktığı son duruşmada pişmanlık duygularını bir kez daha dile getirdi.

Mahkeme heyeti suçunu sabit gördüğü Özdemir’e önce 15 yıl hapis cezası verdi. Hafifletici nedenleri dikkate alan mahkeme bu cezayı 12.5 yıla düşürdü.