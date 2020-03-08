Üç büyükşehir belediye başkanından 8 Mart mesajı: Çalışan, özgür kadınlar hayat sizin...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dolayısıyla belediye başkanları da sosyal medya hesapları üzerinden kadınların gününü kutladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Güçlü kadınlar bu şehirde çok şeyi değiştirecekler. İBB’nin her alanda çalışan kadınlarıyla gurur duyuyoruz" notuyla İBB kadrolarında çalışan kadınların yer aldığı videoyu paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü farklı mesleklerden kadınların yer aldığı video ile kutladı.

Yavaş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın da anıldığı videoyu "Varlığıyla dünyayı güzelleştiren, emeğiyle hayatı yapılandıran, gülüşüyle mutluluk saçan, şefkatiyle sarıp sarmalayan, özgürlüğüyle nefes aldıran kadınlarımız; 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun" notunu ile paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise 8 Mart'ı 'İzmir sizin' diyerek kutladı. Soyer, İzmir Konak meydanında performans sergileyen 4 kadın dansçının videosunu paylaştı ve "İzmir’in hayata meydan okuyan kadınları; İzmir sizin... Hayat sizin..." notunu yazdı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?

8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisinin daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı.

Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 120 kadın işçi hayatını kaybetti.

İşçilerin cenaze törenine 10.000’i aşkın kişi katıldı.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Türkiye'de, 1921 yılında ilk defa 'Kadınlar Günü' olarak kutlanmaya başladı.

26-27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka’nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart’ın “Internationaler Frauentag” (International Women’s Day – Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getirdi ve öneri oy birliğiyle kabul edildi.

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, tarihin 8 Mart olarak saptanışı 1917 Bolşevik Devrimi’nin önderi ve Sovyetler Birliği’nin kurucusu Lenin’in önerisiyle 1921’de Moskova’da düzenlenen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda (3. Enternasyonal Komünist Partiler Toplantısı) yapıldı.

Adı da “Dünya Emekçi Kadınlar Günü” olarak belirlendi.

Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyalizmin yayılmasından çekinen bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960’lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerinde daha güçlü bir şekilde gündeme geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart’ın “Dünya Kadınlar Günü” olarak anılmasını kabul etti.