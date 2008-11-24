Üç büyüklern deplasman kabusu!..

Turkcell Süper Lig'in üç büyük takımı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda adeta kabus görüyor.



Şampiyonluk mücadelesi veren üç büyükler, dış sahada şu ana kadar istedikleri sonuçları alamazken, kaybettikleri puanlarla da başarısız bir görüntü çizdi.



Son iki sezonun şampiyon takımları Galatasaray ve Fenerbahçe, deplasmanda 13 puan yitirirken, Beşiktaş ise 9 puan bıraktı.



Her üç ekip 6 dış saha maçı yaparken, Beşiktaş 2 galibiyet, Fenerbahçe ve Galatasaray da 1'er galibiyet alabildi.



İstanbul ekipleri toplam 18 deplasman maçı oynarken, 35 puan kaybı yaşadılar.



EN BAŞARILISI BEŞİKTAŞ



Üç büyük takım arasında, deplasmanda en başarılı sonuçları Beşiktaş elde etti.



Siyah-beyazlı takım, deplasmanda yaptığı 6 lig maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı.



Deplasman maçlarında 9 puan alan Beşiktaş, 9 puanı da dışarda bıraktı.



Kendi stadı dışında yaptığı maçlarda Antalyaspor'u 3-2, Gençlerbirliği'ni 3-1 yenen siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ve Bursaspor ile 0-0 ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile de 1-1 berabere kaldı.



Ligde tek yenilgisi olan Beşiktaş, bu mağlubiyeti Kayseri'de, Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak aldı.



GALATASARAY VE FENERBAHÇE DEPLASMANDA YOK



Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray ise dış sahada adeta yokları oynadı.



Sarı-kırmızılı ekibin yanı sıra sarı-lacivertli takım da deplasmanda 6 maç oynarken, iki ekip 13'er puan kaybı yaşadı.



Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, bu sezonki 6 deplasman maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 3 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.



Ali Sami Yen Stadı dışında yaptığı maçlarda sadece Kocaelispor'u 4-1 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, Kayserispor ve Ankaraspor ile 0-0 berabere kaldı.



Deplasmanda Bursaspor'a 2-1 ve Eskişehirspor'a 4-2 mağlup olan Galatasaray, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olarak dış sahadaki başarısız görüntüsünü sürdürdü.



Lige kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe ise özellikle ilk 3 deplasman maçında çok kötü bir grafik çizdi. Deplasmanda yaptığı ilk 3 maçında Gaziantepspor'a 1-0, Hacettepe ile Sivasspor'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli takım, kalan 3 maçta ise grafiğini biraz da olsa yukarı çekmesini bildi. Dış sahadaki tek deplasman galibiyetini Kocaelispor'u 3-2 yenerek elde eden sarı-lacivertli ekip, bu süreçte Eskişehirspor ile 2-2 ve son olarak Ankaragücü ile de 0-0 berabere kaldı.





TRABZONSPOR, ÜÇ BÜYÜKLERE FARK ATTI



Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren bir diğer takım Trabzonspor ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bu konuda fark atmasını bildi.



Şampiyonu saha avantajının yanı sıra deplasmanda alınacak puanların belirleyeceği ligde şu ana kadar bordo-mavililer, dış sahada avantajlı skorlar alarak zirveye çıktı.



Deplasmanda diğer rakipleri gibi 6 maça çıkan Karadeniz ekibi, bu süreçte 5 galibiyet alarak 15 puan topladı. Deplasmanda sadece 1 yenilgi alan Trabzonspor, bu kaybını da Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray karşısında aldı. Trabzonspor, sarı-kırmızılı rakibine 3-0 mağlup olurken, tek 3 puan kaybını yaşamış oldu.

