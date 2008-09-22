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Spor

Üç büyüklere yan bakılmıyor

Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe oynadıkları karşılaşmalarda rakipler genelde maçı 11 kişi tamamlayamıyor. ''Üç büyükler'&#

22 Eylül 2008 03:00


Turkcell Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe oynadıkları karşılaşmalarda rakipler genelde maçı 11 kişi tamamlayamıyor.
 
''Üç büyükler'' diye anılan İstanbul takımlarının bu sezon yaptığı 12 maçta, rakip takımlardan 8 futbolcu kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaptığı iki maçta rakiplerden 3'er, Beşiktaş'ın da 2 ayrı maçta toplam iki rakip oyuncu kırmızı kart gördü.

''Üç büyükler'' içinde, rakip oyuncuların kırmızı kart gördüğü maçlarda sadece Galatasaray puan kaybetti. Beşiktaş ve Fenerbahçe, rakiplerin eksildiği karşılaşmaları kazanırken, Galatasaray biri maçtan sonra olmak üzere iki rakip oyuncunun kırmızı kart gördüğü karşılaşmada Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.


''Üç büyükler''den, oynanan 12 karşılaşmada sadece Fenerbahçeli futbolcu Volkan Demirel kırmızı kart gördü. Volkan, Hacettepe maçının uzatma dakikalarında gördüğü kartla oyun dışında kaldı. Galatasaray ve Beşiktaş'tan henüz kırmızı kart gören oyuncu olmadı.

Ligde geride kalan 4. hafta sonunda ''Üç büyükler'' in rakiplerinin kırmızı kart gören oyuncuları şöyle:

Maç Skor: Kırmızı kart Gören O.
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Galatasaray-Denizlispor 4-1 Murat
Fenerbahçe-İst. Bş. Belediyespor 2-0 Metin, Serhat
Beşiktaş-Konyaspor 2-0 Cihan
Galatasaray-Antalyaspor 1-1 Yalçın, Ömer
Fenerbahçe-Gençlerbirliği 3-0 El Saka
Beşiktaş-Gaziantepspor 3-0 Pacheco

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