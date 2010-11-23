-ÜÇ BÜYÜKLERDEN MİSKET DİRENİŞİ CENEVRE (A.A) - 22.11.2010 - Önde gelen uluslararası insan hakları örgütlerden Human Rights Watch (HRW-İnsan Hakları İzleme), savaşlardan yıllar sonra bile sivillerin ölümüne yol açan misket bombalarının yasaklanmasıyla ilgili anlaşmayı 108 ülkenin imzaladığını, ABD, Çin ve Rusya'nın ise hala bu anlaşmaya karşı çalışma yürüttüğünü bildirdi. Merkezi New York'ta bulunan insan hakları örgütü tarafından yayınlanan 224 sayfalık bir raporda, söz konusu anlaşmanın yürürlükte olmasına rağmen bu üç büyük gücün dışında Hindistan, Pakistan, İsrail ve Güney Kore'nin de misket bombalarıyla ilgili daha gevşek bir BM anlaşması için çaba sarfettiği kaydedildi. Raporda, misket bombalarının yasaklanmasıyla ilgili olarak, ''Konvansiyonun kabulünden 2 yılı aşkın zaman sonra ABD ve diğer büyük askeri güçlerin anlaşmaya aktif olarak direnmeye devam ettiği'' ifade edildi. ''Misket bombalarıyla (parça tesirli bombalar) ilgili Konvansiyon aracılığıyla Sivillerin Korunması'' hakkındaki rapor, HRW tarafından BM'nin Avrupa'daki merkezi Cenevre'de silahsızlanma konferansında sunuldu. Askerlerden çok sivillere zarar vermesiyle bilinen, havadan ve toplarla atılabilen misket bombalarının üretilmesinin, stoklanmasının ve naklinin yasaklanmasıyla ilgili Aralık 2008'de Oslo'da imzalanan ve bu yıl Ağustos ayında yürürlüğe giren anlaşma, mühimmatın en fazla üreticisi ve stokuna sahip olan ABD, Rusya ve Çin tarafından kabul edilmemesine rağmen, bu ülkeler dahil imzacı olmayan ülkeler üzerinde de baskı oluşturacağı umuduyla büyük bir başarı olarak nitelenmişti. Bazı imzacı ülkeler, ellerindeki bu mühimmatın stoklarının imhasını tamamlarken, İngiltere ve ve Fransa gibi bazıları imha sürecini başlattı. Soğuk Savaş döneminde geliştirilen misket bombaları, ''bomba içinde bomba'' olarak biliniyor. Hedefe atıldığında ana bomba infilak edince içindeki yüzlerce minik bombacık çok geniş alana yayılarak art arda infilak ediyor, ancak çok sayıda bombacık hemen patlamıyor ve savaşlar sonrasında siviller için daimi tehdit oluşturuyor. Mühimmatın yasaklanması için kampanya yürüten kuruluşlar, misket bombalarının, 1960'larda ABD tarafından Vietnam'daki ilk büyük çaplı kullanımından bu yana binlerce sivilin ölümüne neden olduğunu belirtiyor.