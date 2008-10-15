Üç büyüklerde neler oluyor?

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Aragones ile devam kararı alındı ama...

> Aragones ile devam

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Beşiktaş geleceğin antrenörü olarak gösterilen Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırırken, Galatasaray Skibbe ile Fenerbahçe’de Aragones ile çok mutlu bir birliktelik sağlayabilmiş değil. Tempo24 Spor servisi olarak üç büyüklerin henüz sezonun başında yaşadığı bu çalkantılı süreci sizler için masaya yatırdık.Fenerbahçe Yönetimi dün önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Takımın son yıllardaki görüntüsünün aksine sezona oldukça kötü başlaması, şimdiden şampiyonluk iddiasını yitirme noktasına gelmesi nedeniyle Aragones'in durumu masaya yatırıldı. Ve Aragones ile devam kararı alındı. Bu kararın alınmasında etkili olan sebeplere birlikte göz atalım dilerseniz...Yakın tarihte Del Bosque'nin Beşiktaş'ın kasasına verdiği tahribatı da unutmamak gerekiyor!İspanyol teknik adam Juande Ramos iyi bir örnek! Sevilla'nın başarılarını hatırlıyorsunuzdur, iki sezon üst üste UEFA Kupası kaldırmış bir teknik direktör. Ve şu an Tottenham'ın başında ligde 6 maçta 4 yenilgi aldı! Bu Ramos'un kötü olduğunu söylemek için oldukça yetersiz…Ya da Ernesto Valverde, Espanyol'u UEFA Kupası'nda finale taşıyan bir diğer İspanyol teknik adam… Olympiakos'un Anorthosis'e elenmesinin önüne geçemedi! Özetle kötü diyemeyiz, ama takımın kimyasına uymadı… Zaten İspanyol çalıştırıcıların La Liga dışındaki performansları da ortada, Rafael Benitez'i ayrı tutuyorum… Ama Munoz, Clemente, Camacho ve Flores örnekleri önümüzde duruyor!Birincisi Zico'nun gidişinin etkileri, takımın kimyasının bozulduğu, futbolcuların bu ayrılıktan etkilendiği etrafında şekilleniyor… İkincisi transfer politikasının belirlenmesinde Aragones'in etkisiz kaldığı… Ki bunu Aragones de fırsat buldukça dile getiriyor.Rıdvan Dilmen mi? Bence Dilmen bu görevi için bulunmaz Hint kumaşı ama zamanlama iyi değil, kadrosunu kurması gerekiyor, bugün neler yapabileceğini gösteremez sanıyorum…Şu aşamada teknik direktör değişikliği, hem ekonomik hem de zaman açısından uygun olmadığı için doğru bir yöntem gibi görünmüyor…

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Galatasaray'da Skibbe sorunu devam ediyor



Michael Skibbe'nin yardımcıları Ümit Davala ve Edwin Boekamp görevden aldındı.Ama sebepleri henüz net değil. Başkan Adnan Polat, Menajer Adnan Sezgin ve Futbol Şubesi Sorumlusu Haldun Üstünel bu ikilinin yetersiz bulunduğu için görevlerinden alındıklarını açıkladı.



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Skibbe göreve geldiği günden bu yana haklı haksız birçok kez eleştirildi. Disiplin seviyesi yüksek profesyonel teknik adamlar futbolcularında maç öncesi bir miktar stres oluşturur. Eric Gerets ve Feldkamp da bu stres düzeyi oldukça yüksekti. Hatta Feldkamp'ın disiplin anlayışı takım içinde huzursuzluk yaratıyordu.



Skibbe böyle bir disiplin anlayışı gütmüyor. Bu yabancı oyuncular üzerinde herhangi olumsuz bir etki yaratmıyor ama duygusal ve genç Türk oyuncularının disipline ihtiyaçları olduğu bir gerçek. Bunun en iyi örneği de Bosna hersek karşısında milli forma altında Galatasaraylı oyuncuların gösterdiği performanstır.



Skibbe Galatasaray'ın başında çok da başarısız bir görünüm sergilemedi ama belki de bu tür kültürel farklar yüzünden ve Türk futbolunun genel yapısı nedeniyle ilk yarıyı bitiremeden Galatasaray ile yolları ayrılacak gibi görünüyor...



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