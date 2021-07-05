"Üç büyükler" Onyekuru'nun peşinde

Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona eren ve Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Henry Onyekuru'ya ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş da talip oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün 11 Haziran'a kadar satın alma opsiyonu bulunsa da seçim nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Seçimin ardından Florya'da 5. dönemine başlayan Fatih Terim transfer listesine Nijeryalı oyuncunun da ismini yazdı.

Ajansspor'a konuşan 24 yaşındaki oyuncunun menajeri William D'Avila, Onyekuru'nun İstanbul'da olduğunu söylerken, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yıldız oyuncuyla ilgilendiğini açıkladı.

Olympiakos'u reddetti

Yunan temsilcisi Olympiakos, Henry Onyekuru için Monaco'nun kapısını çaldı. Ancak Nijeryalı oyuncu teklifi reddetti.

Galatasaray'da 3 dönem kiralık forma giyen Onyekuru 71 maçta forma giydi. Tecrübeli oyuncu 22 gol atarken, 12 asist yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpte Süper Lig ve Türkiye Kupası kazanan Onyekuru kariyerinde tek kupaları burada elde etti.