Üç büyükler geriledi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun ağustos ayı sıralamasında Fenerbahçe 2, Galatasaray 14, Beşiktaş ise 26 sıra geriledi. Tek yükselişi ise 8 basamak yükselen Sivasspor yaptı.





Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe, dünyanın en iyi futbol takımları değerlendirmesinde 18. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) değerlendirmesinde Ağustos ayı sonu itibarıyla 200,5 puanla iki sıra gerileyerek, 16. sıradan 18. sıraya indi.



Takımların son bir yıllık sürede oynadıkları resmi maçlar baz alınarak belirlenen ve 1 Eylül 2007 ile 31 Ağustos 2008 tarihleri arasını kapsayan değerlendirmede Galatasaray 14, Beşiktaş 26 sıra geriledi.



Daha önce 51. sırada yer alan Galatasaray, Ağustos ayı sonu itibariyle 137 puanla 65, geçen ay 50. sırada bulunan Beşiktaş ise 129 puanla 76. sıra yer aldı.



SİVASSPOR 8 SIRA YÜKSELDİ



Türk takımları içinde Ağustos ayı sonu itibarıyla yapılan değerlendirmede tek yükselişi Sivasspor gösterdi.



Bir önceki ay değerlendirmede 271. sırada yer alan Sivasspor, 73,5 puanla 8 basamak yükselerek 263. sıraya çıkarken, Kayserispor 83,5 puanla 175. sıradan 194. sıraya, Gençlerbirliği de 65,5 puanla 321. sıradan 339. sıraya geriledi.



FENERBAHÇE İKİ RAKİBİNDEN DAHA ÜSTTE



Fenerbahçe, sıralamada, Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden Porto ve Dinamo Kiev'in üstünde, Arsenal'in de altında yer alıyor.



Sarı-lacivertlilerin, Portekizli rakibi Porto 169 puanla sıralamada 40. olurken, Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı 142,5 puanla 56. sırayı aldı. Sıralamada 9. olan Arsenal'in puanı ise 235.



Fenerbahçe, Arsenal'den 9 sıra altta, Porto'dan 22, Dinamo Kiev'den de 38 sıra üstte yer aldı.



MANCHESTER UNİTED YİNE ZİRVEDE



Geçen sezon Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan İngiltere'nin Manchester United takımı, değerlendirmede 284 puanla ilk sıradaki yerini korudu.



İngiliz ekibi, 5 basamak yükselen İspanyol ekip Barcelona 263 puanla 2. sırada yer alarak takip ederken, 254 puanlı Chelsea'nin 3. sıradaki yeri değişmedi.





Sıralama



1 Manchester United İngiltere 284

2 Barcelona İspanya 263

3 Chelsea İngiltere 254

4 Boca Juniors Arjantin 250

5 Bayern Münih Almanya 248

6 Roma İtalya 246

7 Fiorentina İtalya 239

8 Liverpool İngiltere 236

9 Arsenal İngiltere 235

10 Inter İtalya 226

18 Fenerbahçe Türkiye 200,5

65 Galatasaray Türkiye 137

76 Beşiktaş Türkiye 129

194 Kayserispor Türkiye 83,5

263 Sivasspor Türkiye 73,5

339 Gençlerbirliği Türkiye 65,5

