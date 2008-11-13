‘Üç büyükler’ durgunluğa giriyor

Son 30 yılın en büyük krizi geliyor

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), üye ülkelerin ekonomik durgunluğa (resesyon) girdiğini ve bu durgunluğun gelecek yıl da devam etmesi ihtimalinin bulunduğu uyarısında bulundu. OECD tahminine göre üye ülkelerin 2009 yılında Gayri Safi Milli Hasılası ortalama yüzde 0,3 düşecek.Dünyayı saran küresel kriz ekonomileri durgunluğa itiyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), dördüncü çeyrekte daha önce yüzde 0.7 olarak açıklanan ABD GSYH büyüme tahminlerini yüzde 2.8 küçülme olarak revize etti. OECD, ABD GSYH’sinin 2008’de yüzde 1.4 büyümesini, 2009’da ise yüzde 0.9 küçüleceğini tahmin ediyor.Japonya’da dördüncü çeyrekte daha önce yüzde 1.4 olarak açıklanan GSYH büyüme tahmini ise, yüzde 1 küçülme olarak revize edildi. OECD, Japonya GSYH’sinin 2008’de yüzde 0.5 büyüyeceğini, 2009’da ise yüzde 0.1 küçüleceğini tahmin ediyor.OECD, AB’nin para birimi Euro’yu kullanan 15 üye ülkenin oluşturduğu Euro Bölgesi’nin de durgunluğa gireceğini öngördü. OECD’ye göre Euro Bölgesi dördüncü çeyrekte yüzde 1 daralacak.Raporda ayrıca 30 ülkeden oluşan OECD bölgesinin resesyona girdiğinin görüldüğü ve GSYH’de aşağı yönlü hareketin uzun sürmesinin tahmin edildiği belirtildi.Örgüt, haziran ayı içinde yaptığı tahminde, 2009 yılında üye ülkelerde yüzde 1,7 oranında artış beklediğini açıklamıştı.OECD yapılan tahminlerde Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faizleri 2009 başlarında yüzde 2’ye düşüreceğini varsaydığını bildirdi.Bugün yayınlanan raporda üye ülkelerde 2008 yılı için 5.9 olarak tahmin edilen işsizlik oranın 2009 yılında yüzde 6.9’a, 2010 yılında da yüzde 7.2’ye çıkabileceği uyarısında bulunuldu.OECD, gelecek yıl Euro Bölgesi’nde işsizlik oranının yüzde 8.6’ya, 2010 yılında ise yüzde 9’a ulaşacağını belirtirken, bu oran ABD’de gelecek yıl yüzde 7.3, 2010 içinse yüzde 7.5 olarak öngörüldü. OECD Japonya’da ise gelecek yıl için işsizlik oranını yüzde 4.4 olarak tahmin etti.Raporun basına tanıtımı ile ilgili olarak bir basın toplantısı düzenleyen OECO direktörü Jorgen Elmeskov, mali kriz ile birlikte fiyatlar üzerindeki baskıyla enflasyon oranının düşmesi gerektiğini söyledi. Mal ve eşya fiyatlarının da düşük seviyede olacağı tahmininde bulunan Elmeskov, ilave makro ekonomik önlemlerin gerekli olduğunu vurguladı.