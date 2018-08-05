'Üç büyükler' bir arada

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın U21 futbol takımları, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen U21 Dostluk Turnuvası’nda bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün daveti üzerine düzenlenen turnuvada takımlar 45’er dakikalık maçlarda karşı karşıya geldi. Turnuvanın açılış maçında Galatasaray ile Beşiktaş golsüz berabere kalırken, ikinci maçta Fenerbahçe, Galatasaray’ı 1-0 yendi. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele ise 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Üç takım oyuncuları da mücadeleler öncesi beraber objektiflerin karşısında geçerken, turnuva sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen barbekü organizasyonunda yeniden buluştular.