T24 LogoT24 Logo
Spor

'Üç büyükler' bir arada

Oyuncular Florya'da düzenlenen U21 turnuvasının ardından barbekü organizasyonunda buluştu

05 Ağustos 2018 18:07

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın U21 futbol takımları, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen U21 Dostluk Turnuvası’nda bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün daveti üzerine düzenlenen turnuvada takımlar 45’er dakikalık maçlarda karşı karşıya geldi. Turnuvanın açılış maçında Galatasaray ile Beşiktaş golsüz berabere kalırken, ikinci maçta Fenerbahçe, Galatasaray’ı 1-0 yendi. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadele ise 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

Üç takım oyuncuları da mücadeleler öncesi beraber objektiflerin karşısında geçerken, turnuva sonrası Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenlenen barbekü organizasyonunda yeniden buluştular.

ETİKETLER

üç büyüklergalatasarayfenerbahçebeşiktaşu21
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24