-''Üç Büyükler'' Anadolu'ya açıldı İSTANBUL (A.A) - 08.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'de bu sezon mücadele eden 15 takımdan toplam 63 futbolcu, daha önce ''Üç Büyükler'' diye adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan en az birinde forma giydi. Ligde kadrosunda, daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giymiş oyuncu bulundurmayan takım yok. ''Üç Büyükler'' tarafından büyük umutlarla transfer edilen bazı futbolcularla bekleneni veremedikleri için yollar ayrılırken, bazıları da deneyim kazanmaları için Anadolu takımlarına kiralık olarak gönderildi. Kimi futbolcular da ''Üç Büyükler''den ayrılıp, gittikleri yeni takımlarda yıldızlarını parlattı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de bir türlü istenileni veremeyen Burak Yılmaz, Trabzonspor'da gösterdiği performansla adeta parmak ısırtırken, Galatasaray'dan Orduspor'da kiralık olarak giden Bogdan Stancu ve Emmanuel Culio da bu takımın vazgeçilmez isimleri oldu. -En çok Kardemir Karabükspor, Orduspor ve Mersin İdmanyurdu'da- Daha önce ''Üç Büyükler''de forma giymiş en çok futbolcuya sahip olan takımlar Kardemir Karabükspor ile ligin yeni ekipleri Orduspor ve Mersin İdmanyurdu. Bu takımlar, kadrolarında, daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'da top koşturmuş 7'şer oyuncu bulunduruyor. Kardemir Karabükspor, Beşiktaş'tan Ali Kuçik, Anthony Seric, Rıdvan Şimşek, Sinan Kaloğlu, Galatasaray'dan Mehmet Batdal ve Orkun Usak, Fenerbahçe'den de İlhan Parlak'a kadrosunda yer verdi. Orduspor, Fenerbahçe'den Abdülkadir Kayalı, Beşiktaş'tan Emre Özkan, Fatih Tekke, Galatasaray'dan da Fevzi Elmas, Juan Emmanuel Culio, Sorin Bogdan Stancu ve Yalçın Ayhan'ı kadrosunda bulunduruyor. Mersin İdmanyurdu ise Beşiktaş'tan Çağdaş Atan, Erhan Güven, Hakan Arıkan, İbrahim Kaş, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Mert Nobre, Fenerbahçe'den Hakan Bayraktar ile Galatasaray'dan Mehmet Polat'a forma giydiriyor. -İki takımda oynayanlar- Mersin İdmanyurdu'ndan Mert Nobre, Ankaragücü'nden Serdar Özkan ile Trabzonspor'dan Burak Yılmaz ''Üç Büyükler''den en az iki tanesinde daha önce forma giydi. Mert Nobre daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın formasını terletirken, Serdar Özkan Beşiktaş ve Galatasaray'da, Burak Yılmaz da Beşiktaş ve Fenerbahçe'de top koşturdu. -Yolu ''Üç Büyükler''den geçenler- Daha önce ''Üç Büyükler''de forma giyip, şimdi başka takımlarda futbol yaşantılarını sürdüren oyuncular şöyle: Kardemir Karabükspor: Ali Kuçik (Kiralık), Anthony Seric, Rıdvan Şimşek (Kiralık), Sinan Kaloğlu (Beşiktaş), İlhan Parlak (Fenerbahçe), Mehmet Batdal (Kiralık), Orkun Usak (Galatasaray) Orduspor: Abdülkadir Kayalı (Fenerbahçe), Emre Özkan (Kiralık), Fatih Tekke (Beşiktaş), Fevzi Elmas, Juan Emmanuel Culio (Kiralık), Sorin Bogdan Stancu (Kiralık), Yalçın Ayhan (Galatasaray) Mersin İdmanyurdu: Çağdaş Atan, Erhan Güven, Hakan Arıkan, İbrahim Kaş (Beşiktaş), Mert Nobre (Beşiktaş-Fenerbahçe), Hakan Bayraktar (Fenerbahçe), Mehmet Polat (Galatasaray) Medical Park Antalyaspor: Ali Tandoğan, Kenan Özer, Uğur İnceman (Beşiktaş), Ali Turan, Necati Ateş (Galatasaray), Deniz Barış (Fenerbahçe) Manisaspor: Adem Büyük (Beşiktaş), Murat Erdoğan, Mehmet Güven (Galatasaray), Onur Karakabak (Kiralık), Volkan Babacan (Kiralık) (Fenerbahçe) Samsunspor: Anıl Dilaver (Kiralık), Mustafa Sarp (Galatasaray), Michael Fink (Beşiktaş), Ertuğrul Taşkıran (Kiralık)(Fenerbahçe) Eskişehirspor: Batuhan Karadeniz, Erkan Zengin, Rodrigo Tello (Beşiktaş), Volkan Yaman (Galatasaray) Kayserispor: Cem Sultan (Galatasaray), Gökhan Ünal (Kiralık), İlhan Eker, Okan Alkan (Kiralık) (Fenerbahçe) Gaziantepspor: Emre Güngör (Galatasaray), Olcan Adın (Fenerbahçe), Orhan Gülle, Serdar Kurtuluş (Beşiktaş) Bursaspor: Gökçek Vederson (Fenerbahçe), Musa Çağıran, Ömer Erdoğan (Galatasaray) Trabzonspor: Barış Özbek (Galatasaray), Serkan Balcı (Fenerbahçe), Burak Yılmaz (Beşiktaş-Fenerbahçe) Ankaragücü: Özgür Çek (Fenerbahçe), Serdar Özkan (Beşiktaş-Galatasaray), Uğur Uçar (Galatasaray) İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Can Arat (Fenerbahçe), Cihan Haspolatlı (Galatasaray) Gençlerbirliği: Mehmet Sedef (Beşiktaş), Serkan Çalık (Galatasaray) Sivasspor: Kerim Zengin (Fenerbahçe), Murat Akça (Galatasaray)