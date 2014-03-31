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Dünya
Deutsche Welle

Üç büyük şehirde sonuçlar

AKP İstanbul ve Ankara’yı alırken, İzmir’de CHP kazandı. Şu ana kadar sayılan oylara göre AKP yaklaşık 49 ilde kazanan parti oldu.

31 Mart 2014 11:49


Türkiye'deki yerel seçimlerde gözler üç büyük şehirden gelecek sonuçlara odaklanmıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre, İstanbul'da AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Kadir Topbaş, oyların yüzde 47,8'ini, CHP'nin adayı Mustafa Sarıgül ise yüzde 40'a yakınını aldı. Topbaş, böylece üst üste 3 dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanmış oldu.

Ankara'da da bir önceki Belediye Başkanı AKP'li Melih Gökçek, CHP adayı Mansur Yavaş ile başa baş geçen yarışta seçimi kazanan isim oldu. Bu, Gökçek'in görevdeki beşinci dönemi olacak.

İzmir'de kazanan parti yine değişmedi. CHP'nin adayı Aziz Kocaoğlu, oyların yüzde 50'sini aldı.

Türkiye geneli

Seçim sonuçlarına göre, Türkiye genelinde en fazla ilde seçimleri kazanan parti AKP oldu. Şu ana kadar sayılan oylara göre AKP yaklaşık 49, CHP ise 13 ilde belediye başkanlığını kazandı. Bu iki partiyi 10 ille BDP ve 8 ille MHP izledi. AKP'nin Türkiye genelindeki oy oranı yüzde 44, CHP'nin ise yaklaşık yüzde 29 civarında görünüyor.

Seçimlerde toplam 52 milyon 709 bin 629 seçmenden 43 milyon 414 bini sandığa gitti. Geçerli oy sayısı 42 milyon olarak açıklandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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