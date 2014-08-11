Üç büyük şehirde seçim sonuçları

Türkiye tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanı halk oyuyla belirlendi. 30 Mart sonuçlarıyla kıyaslandığında üç büyük ilde oy oranları değişse de kazanan değişmedi. İstanbul ve Ankara’da AKP’nin adayı Tayyip Erdoğan ilk sıradan çıkarken İzmir’de CHP ve MHP’nin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu birinci çıktı.

Üç büyük ilde seçim sonuçları şöyle:

İstanbul

İstanbul’da ı. Recep Tayyip Erdoğan 50,16, Ekmeleddin İhsanoğlu 40,68, Selahattin Demirtaş yüzde 9,15 oy aldı.

2011 yılı Genel Seçimleri ve 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde partilerin aldığı oy oranları ise şöyle:

AKP 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 4 milyon 96 bin oy aldı, oy oranı yüzde 47.9 oldu. 2011 genel seçimlerinde AKP İstanbul’da ’dan 3 milyon 915 bin oy almıştı. Oy oranı ise yüzde 49.5 olmuştu.

CHP 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 3 milyon 426 bin 602 oy aldı. Oy oranı yüzde 40.1 oldu. 2011 genel seçimlerinde ise CHP 2 milyon 476 bin 413 oy aldı. Oy oranı ise yüzde 31.3 oldu.

MHP 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 245 bin 625 oy aldı. Oranı ise yüzde 4.0 oldu.

MHP 2011 genel seçimlerinde 743 bin 316 oy almıştı. Oranı ise 9.4 oldu.

HDP: 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 413 bin oy aldı. Oranı ise 4.8 oldu.

Ankara

Ankara’da Recep Tayyip Erdoğan 51,32, Ekmeleddin İhsanoğlu 45,20, Selahattin Demirtaş yüzde 3,47 oy aldı.

2011 yılı Genel Seçimleri ve 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde partilerin aldığı oy oranları ise şöyle:

AKP 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 1milyon 411 bin 583 oy aldı, oy oranı yüzde 44,61oldu. 2011 genel seçimlerinde AKP Ankara’da 1 milyon 466 bin 284 oy almıştı. Oy oranı ise yüzde 49,20 olmuştu.

CHP 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 1milyon 387 bin 139 oy aldı. Oy oranı yüzde 43,83 oldu. 2011 genel seçimlerinde ise CHP 934 bin 999 oy aldı. Oy oranı ise yüzde 31,37 oldu.

MHP 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 249 bin 324 oy aldı. Oranı ise yüzde 7,88 oldu. MHP 2011 genel seçimlerinde 434 bin 666 oy almıştı. Oranı ise 14,59 oldu.

HDP 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 24 bin 993 oy aldı. Oranı ise 0,79 oldu.

İzmir

İzmir’de Ekmeleddin İhsanoğlu yüzde 58,76, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33,31, Selahattin Demirtaş yüzde %7,91 oy aldı.

2011 yılı Genel Seçimleri ve 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde partilerin aldığı oy oranları ise şöyle:

CHP 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 1 milyon 198 bin 585 oy aldı. Oy oranı yüzde 45,8 oldu. 2011 genel seçimlerinde ise CHP 1 bin 099 bin 478 oy aldı. Oy oranı ise yüzde 43,81 oldu.

AKP 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 845 bin 023 oy aldı, oy oranı yüzde 35,94 oldu. 2011 genel seçimlerinde AKP İzmir’de 924 bin 976 oy almıştı. Oy oranı ise yüzde 36,86 olmuştu.

MHP 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 330 bin 671 oy aldı. Oranı ise yüzde 7,97 oldu. MHP 2011 genel seçimlerinde 281 bin 524 oy almıştı. Oranı ise yüzde 11,22 oldu.

HDP 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde 99 bin 926 oy aldı. Oranı ise 3,36 oldu.