Üç büyük şehirde görevden alma depremi

17 Aralık 2013'teki üç ayrı yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından Emniyet birimlerinde başlayan görevden almalarda bugün Ankara, İzmir ve İstanbul Emniyeti'nde görevli 800’ün üzerine şube müdürü, şube müdür yardımcısı, emniyet amiri, baş komiser ve polis memurunun görev yeri değiştirildi.

Emniyet’teki operasyonda Ankara Emniyeti’nde 500’e yakın şube müdür yardımcısı, emniyet amiri, baş komiser ve memurun, İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube’de 1 müdür ve 40 polis memurunun İzmir Emniyetinde ise aralarında Asayiş Şube Müdürü’nün de bulunduğu 274 kişinin görev yeri değişti.

Ankara Emniyeti'nde 500'e yakın polis

Ankara Emniyet’inde görev yeri değiştirilen 500’e yakın polisin içinde ikinci kez görev yeri değiştirilen kişilerin de bulunduğu belirtiliyor.

Ankara Emniyeti’nde görev yeri değişikliğinden en çok etkilenen şubeler ise asayiş, güvenlik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleyle ilçe emniyet müdürlükleri oldu. Buralarda görev yapan 500'e yakın polisin görev yeri değişti. Görevden almalar şube müdür yardımcıları, emniyet amirleri, baş komiser ve memur seviyesinde gerçekleşti.

Görev yeri değişitirilenlerin çoğunluğunu memurlar oluşturdu. Böylece Ankara Emniyeti'nde 17 Aralık operasyonunun ardından görev yeri değiştirilen polis sayısı 2 bine ulaştı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube'de 41 görevden alma

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görevli bir emniyet müdürü ile 40 polisin görev yerleri değiştirildi.

İzmir'de Asayiş Şube Müdürü dahil 274 polis

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nde, bugün şube müdürlerinin de aralarında bulunduğu 274 kişinin görev yeri değişti. Görev değişikliği yapılan isimler arasında Asayiş Şube Müdürü Özgür Duman’ın da bulunduğu belirtiliyor.

Görev yeri değişen Özgür Duman'ın yerine Asayiş Şube Müdürü, Cevdet Yumuşak oldu.

Türkiye genelinde 6 bin 500 oldu

Operasyon sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul, Ankara ve İzmir emniyetleri başta olmak üzere çok sayıda polisin görev yerleri değiştirildi. Ankara Emniyeti'nde yaşanan son görev değişiklikleri ile Türkiye çapında görev yeri değiştirilen polis sayısı, 6 bin 500’e yaklaştı.