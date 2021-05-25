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Üç büyük ilin baro başkanlarından Uğur Mumcu suikasti açıklaması: Biliyorlar ki çektikleri tuğla başlarına yıkılacak

25 Mayıs 2021 07:25

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, gazeteci Uğur Mumcu suikastine ilişkin olarak, yüce kavramların arkasına gizlenerek gerçeklerin karartıldığını savunarak, “Bir savcı çıkıp o kirli duvarı yıkmalı” çağrısını yaptı. Suç duyurusunda bulunan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel de “Biliyorlar ki çektikleri tuğla başlarına yıkılacak” dedi.

TIKLAYIN - Sedat Peker'den 7. video: Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, 1993'te evinin önünde bombalı saldırıda yaşamını yitiren gazeteci Uğur Mumcu ve  1996'da Lefkoşa'da öldürülen gazeteci Kutlu Adalı'nın cinayetlerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve eski MİT'Çi Korkut Eken'i işaret etti. Peker, "Uğur Mumcu şehit ediliyor, yanına ilk gelen kim; katil en önce gelir, Mehmet Ağar" dedi. 

Cumhuriyet gazetesinden Seyhan Avşar'a konuşan İstanbul, Ankara ve İzmir baro başkanları durumu değerlendirdi. 

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, soruşturma açmak için talimat beklendiğini söylerken "Türkiye yargısı kuşatılmış ve yürütmenin etkisi altında olduğu için savcıların bir işlem yapması imkânsız hale gelmiş durumda. Ayrıca yaşananlar bir siyasal hesaplaşma" dedi. 

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan da "Gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek üzere bazı gizli unsurlar, saklı kalması düşünülen unsurlar devlet adı altında çok yüce bir makamın arkasına gizlenmeye çalışıyor. 'Bir tuğla çekersem duvar yıkılır' anlayışına sığınıyorlar. Bir hukuk devletinde, demokratik cumhuriyette öncelikle yapılması gereken o tuğla çekilince duvar yıkılıp, gerçekler ortaya çıkacaksa bir cumhuriyet savcının çıkıp o tuğlayı çekmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel de "Tuğlayı çektikleri zaman kime zarar vereceği onlar için çok önemli. Eğer yurttaşa zarar verseydi umurlarında bile olmazdı. Biliyorlar ki çektikleri tuğla derin devletin, devlet içinde mafya ile ortaklaşmış siyasilerin başına yıkılacak. O yüzden tuğlayı çekmemek konusunda ısrar ediyorlar" yorumunu yaptı.

 
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