Üç boyutlu yazıcıyla yeni yüz yaratıldı

İngiltere'de motosiklet kazasında yaralanan bir gencin yüzü, 3D teknolojisiyle yani üç boyutlu yazıcı kullanılarak yeniden yapıldı.Stephen Power'ın, tedavisinin her aşamasında üç boyutlu yazıcı kullanılan dünyadaki ilk hasta olduğu düşünülüyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, İngiltere'de Swansea kentinde yapılan ameliyatta, kazadan aylar sonra, özel olarak uyarlanmış ve basılmış modeller, plakalar ve implantlar kullanıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Morriston Hastanesi doktorları, Power'ın yeni yüzünü yapmadan önce elmacık kemiklerini yeniden kırdıklarını açıkladılar.

Ekip, simetriyi sağlamak için, Power'in kafatasının tomografisini çektiklerini ve üç boyutlu yazıcı ile bastıkları plakaları kullanarak bir modelini oluşturduklarını söyledi. Modelin oluşturulmasından sonra yapılan ameliyat, sekiz saat sürmüş.

İngiltere, 3D teknolojisini ameliyatlarda kullanan öncü ülkelerden biri. Daha önce üç boyutlu yazıcı ile doğuştan gelen sorunlar onarılıyordu. Power, 2012'de geçirdiği kazada, kask taktığı halde birden çok darbe ile yaralanmış ve dört ay boyunca hastanede kalmıştı.

29 yaşındaki Power, geçirdiği kazayı şöyle anlatıyor:

"Kazayı hatırlamıyorum. Tek hatırladığım kazadan 5 dakika öncesi ve birkaç ay sonra hastanede kendime gelişim. Her iki elmacık kemiğimle birlikte, üst çenemi ve burnumu kırmışım. Aynı zamanda kafatasımı çatlatmışım."

'Hayat değiştiren' bir deneyim

Çene ve yüz cerrahı Adrian Sugar, 3D teknolojisi sayesinde estetik ameliyatlarda artık tahmin yürütmeye gerek kalmadığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor:

"Elde ettiğimiz sonuçlar öncekilerle karşılaştırılacak gibi değil, bugün elde ettiğimiz sonuçlar, daha önce elde ettiklerimizden çok daha ileride." Sugar, bu yöntemle daha az hata yaptıklarını da vurguluyor:

"Artık herkes tahmin yürüterek ameliyat etmenin yeterince iyi olmadığını düşünüyor."

Daha önce Belçika'da basılan ve tıbbi kullanıma uygun titanyum implantlar kullanılarak kemiklerin yeni şeklini koruması sağlanıyordu. Power, geçirdiği ameliyatın sonuçlarına baktığında, yüzünün kaza önceki haline ne kadar benzediğini gördüğünü ve kendisini dönüşmüş hissettiğini söylüyor.

"Bu ameliyat hayatımı değiştirdi" diyen Power, sözlerine şöyle devam ediyor: "Ameliyatın ertesi günü uyandığımda, yarattığı farkı hemen hissettim." Ameliyat öncesinde maske kullanan Power, artık özgüvenin arttığını söylüyor: "Artık kendimi gizlememe gerek kalmayacak. Günlük aktivitelere katılabileceğim, insanlarla buluşabileceğim, sokaklarda yürüyebileceğim ve hatta kamuya açık yerlere gidebileceğim.

Ameliyat, Swansea cerrah ekibi ve Cardiff Metropol Üniversitesi'ndeki bilim insanlarıyla işbirliği yapan "Ameliyatta Estetik Teknolojileri Merkezi"nin (Cartis) projesiydi.

Tasarım mühendisi Sean Peel, bu deneyimin İngiliz Sağlık Hizmetleri'ni üç boyutlu yazıcı kullanmaları konusunda teşvik etmesi gerektiğini söyledi.

Peel "Bu teknoloji oldukça karmaşık bireysel vakalarda, karmaşık ama uzun soluklu bir tasarım süreci olarak kullanılabiliyor. Bir sonraki zaferimiz, bu yöntemin daha yaygın kullanılması. Böylece hem daha ucuza mal edilir hem de tasarım teknikleri gelişir" dedi.

Power'ın geçirdiği ameliyat şu anda Londra'daki Bilim Müzesi'nde "Üçboyutlu Basım: Gelecek" ismiyle sergileniyor.