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Ekonomi

Üç borsa, üç ilginç olay

New York borsasında son 4 dakikada rekor satışlar, Frankfurt borsasında tek bir hisse endeksi kurtarıyor, Tokyo borsasında birinci seansın son 20 dakikasında ise hiç hareket yok.

28 Ekim 2008 02:00

Ekonomik krizin ortasında üç faklı borsada dün üç farklı ilginç olay gözlemlendi.

New York'da son dört dakikada kıyamet koptu

New York borsası Dow Jones, 2. seansın kapanmasına doğru sakin giderken, son dört dakikada kıyamet koptu ve spekulatörler aniden yüksek hacimli satışlara başladı. Uzmanlar bu tür bir paniğe neyin yol açtığı hakkında henüz açıklama yapmadılar.

Frankfurt'u tek hisse kurtardı

Frankfurt borsası endeksi Dax,  Volkswagen hissesi sayesinde hafif bir artışla kapanabildi. Porsche pay artıracağını açıklaması ardından volkswagen hissesi, otomotiv sektörünü çok etkileyen krize rağmen patlama yaptı ve günü Alman borsa tarihinin en büyük hisse değerlenmesi ile yüzde 146 artışla kapattı. Bu hisse patlamsı sayesinde Dax endeksi de yüzde 9'luk bir kayıp yerine yüzde 1 lik kazanç ile kapattı. Uzmanlar bunun sadece bir tesadüf olduğunu ve bugün tarihi bir düşüş yaşanabileceğini savunuyor.

Tokyo borsası sanki 20 dakika erkenden mola verdi

Tokyo borsası endeksi Nikkei ise bugünkü ilk seansda hareketli başladı ve yükselişe geçti. Ancak birinci seansın bitimine yirmi dakika kala aniden tüm piyasa durdu. Hiç bir işlem yapılmadı. İkinci seans açılışında sabahki gibi haretekli devam etmesi izleyenleri şaşırttı. Bu 20 dakika erken molanın sebebi henüz belli değil.

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