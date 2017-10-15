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Dünya
Deutsche Welle

Üç binden fazla sivil Rakka'yı terk etti

IŞİD ile yapılan anlaşma uyarınca Suriye'nin Rakka şehrinde yaşayan üç bin sivil ile 275 Suriye kökenli IŞİD'li şehri terk etti. Yabancı savaşçıların şehri terk etmesine ise izin verilmiyor.

15 Ekim 2017 22:12

Suriye'nin Rakka kentinde IŞİD'in kontrolü altında kalan alanda yaşayan üç binden fazla sivil ile 275 Suriye kökenli IŞİD'li, örgütle sağlanan mutabakat sonucu şehri terk etti.

Haziran ayından bu yana IŞİD'in kalesi konumunda olan Rakka'yı ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle almaya çalışan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) sözcüsü Talal Silo, pazar günü yaptığı açıklamada, IŞİD'in kontrol ettiği bölgelerden üç binden fazla sivilin şehri terk ettiğini söyledi.

SDG'nin Rakka alındıktan sonraki şehirdeki idari yapıyı oluşturması amacıyla oluşturulan Rakka Sivil Konseyi'nin IŞİD ile yaptığı anlaşma sayesinde sivillerin şehri terk edebildiklerini ifade eden Silo, sivillerin kendi kontrolleri altında başka bölgelere götürüldüğünü belirtti.

Silo, "Rakka, canlı kalkan olarak tutulan sivillerden boşaltıldı" dedi. Rakka'yı terk edenler arasında 275 Suriye kökenli IŞİD üyesi ve aileleri de bulunuyor. Silo, IŞİD'lilerin nereye gittiklerini açıklamadı.

Yabancı savaşçılar hala Rakka'da

250 ile 300 arasında yabancı savaşçının ve bazılarının aile üyelerinin Rakka'da kaldığını aktaran Silo, bu IŞİD'lilerin anlaşmayı reddettiklerini ve şehirde kalarak savaşmayı seçtiklerini belirtti.

Cumartesi sabah saatlerinde açıklama yapan ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcülerinden Albay Ryan Dillon, yabancı IŞİD'lilerin Rakka'dan ayrılmasına izin verilmediğini ifade etmişti.

Pazar günü uluslararası haber ajansı AFP'ye açıklama yapan Dillon, yabancı savaşçıların şehri terk etmesine izin vermemesi konusunda çok katı olduklarını söyledi. Duruşlarını, "Ya kalırlar ve savaşırlar ya da koşulsuz bir şekilde teslim olurlar" sözleriyle ifade eden Dillon, her ne kadar bu anlaşmaya yüzde yüz destek vermeseler de partnerlerinin bölgesel çözümlerine saygı duymaları gerektiğini söyledi.

Rakka'yı ele geçirmek için son aşama

Bu anlaşmanın uygulanması ile SDG, Rakka'yı IŞİD'den geri almak için haziranda başlatılan operasyonun son aşamasında olduklarını belirtti.

Uluslararası haber ajansı AFP'ye açıklama yapan SDG'nin Rakka operasyon sözcüsü Cihan Şeyh Ahmed, "Şu anda Rakka için savaşın son aşamasındayız" dedi.

SDG'den yapılan açıklamada savaşın "teslim olmayı reddeden ve aralarında yabancı teröristlerin de olduğu bütün teröristleri şehirden temizleyene kadar" süreceği belirtildi.

Rakka 2014 senesinde IŞİD'in eline geçmişti ve ABD destekli SDG güçleri hazirandan bu yana şehrin yüzde 90'ını geri kazanmış durumda.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, DÇ/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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