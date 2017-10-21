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"Üç belediye başkanı risk alıyor, ülkedeki tartışılmaz otoriteye açıkça meydan okuyor!"

"Bu her iki taraf açısından da ilginç bir oyun haline geldi"

21 Ekim 2017 14:01

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "En kısa sürede istifalarını vereceklerine inanıyorum" sözleriyle işaret ettiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Edip Uğur'un risk aldığını söyledi. Altaylı, "Türkiye’de uzun zamandır ilk kez bir siyasi parti şemsiyesi altındaki seçilmiş siyasetçiler, ülkedeki tartışılmaz otoriteye çok açıkça 'meydan okuyorlar" dedi.

Erdoğan'ın, genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirileri sonrası il ve ilçe teşkilatları ile belediyelerde çok sayıda kişi istifa etmişti. Kadir Topbaş'ın 13 yıldır sürdürdüğü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden ayrılması sonrası, aralarında Gökçek, Altepe ve Uğur'un da bulunduğu bir dizi isim istifayla anılmaya başlanmıştı.

Erdoğan, üç belediye başkanı için "En kısa sürede istifalarını vereceklerine inanıyorum. Vermezlerse gereği yapılır" demişti.

Fatih Altaylı'nın "Hatice karışık, netice belli" başlığıyla yayımlanan (21 Ekim 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

İsim isim açıklanan ve istifalarının istendiği net bir şekilde söylenen 3 belediye başkanının “hâlâ” istifa etmemiş olmaları ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın açıklamaları oldukça önemli.

Türkiye’de uzun zamandır ilk kez bir siyasi parti şemsiyesi altındaki seçilmiş siyasetçiler, ülkedeki tartışılmaz otoriteye çok açıkça “meydan okuyorlar”.

Bu her iki taraf açısından da ilginç bir oyun haline geldi.

Bir taraf gücü meydan okuyarak risk alıyor, diğer taraf ise gücünü test ettirerek risk alıyor.

Bu risk oyununun nereye varacağını merakla izliyorum.

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Melih GökçekRecep AltepeEdip UğurTayyip ErdoğanAKP

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