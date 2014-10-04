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Dünya
Deutsche Welle

'Üç baskın girişimi boşa çıkartıldı'

Suriye’nin Türkiye sınırındaki Kobani kentine IŞİD saldırıları devam ediyor. YPG sözcüsü Redur Helil dün gece yarısı IŞİD'in 3 baskın girişiminin boşa çıkartıldığını açıkladı.

04 Ekim 2014 18:35


Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Redur Helil IŞİD'in cumayı cumartesiye bağlayan gece yarısı üç baskın girişiminde bulunduğunu ve bu girişimlerin boşa çıkartıldığını söyledi. YPG sözcüsü Redur Helil “Savaşçılarımız İslam Devleti örgütüne ağır kayıplar verdirdi” dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi aynı saatlerde kentin güneyinde ve doğusunda en az 4 hedefin uluslararası koalisyon uçakları tarafından vurulduğunu açıkladı. Kobani'deki görgü tanıkları da bu bilgileri doğruladı. Saldırılarda IŞİD'in savaş malzemelerinin imha edildiği belirtiliyor ancak ölü sayısı bilinmiyor. Cumartesi günü de Kobani'nin güneybatı cephesinde çatışmalar yoğunlaştı. IŞİD'in kente en az 20 havan topu attığı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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