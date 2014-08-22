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Üç başbakan çıkaran lise: İstanbul Erkek Lisesi

AKP Olağanüstü Kongresi'nde başkanlık koltuğuna oturacak olan Davutoğlu'nun mezun olduğu İstanbul Erkek Lisesi'nden iki başbakan daha mezun olmuştu

22 Ağustos 2014 15:50

Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan, partiyi 2015 seçimlerine taşıyacak ismin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olduğunu açıkladı. İstanbul Erkek Lisesi'nden yatılı okuyan Ahmet Davutoğlu'nun mezun olduğu lise iki başbakan daha çıkarmıştı. Necmettin Erbakan ve Mesut Yılmaz da İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu.

Erdoğan, “27 Ağustos'ta AK Parti'nin olağanüstü genel kurulunda aday olarak gelecek kişi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakan adayı da Dışişleri Bakanımız Davutoğlu kardeşim” dedi. AKP Olağanüstü Kongresi'nde başkanlık koltuğuna oturacak olan Davutoğlu'nun mezun olduğu İstanbul Erkek Lisesi'nden iki başbakan daha mezun olmuştu.

 

Erbakan birincilikle bitirdi

 

1969'da Adalet Partisi'nden (AP) milletvekili aday adaylığı Süleyman Demirel tarafından veto edildiği için Konya'dan bağımsız aday olan ve iki milletvekili seçtirecek oy alarak milletvekili olan Necmettin Erbakan 1937'de orta tahsile başladığı İstanbul Erkek Lisesi'ni 1943'te birincilikle bitirdi. DYP ile kurduğu REFAHYOL hükümetinde, Erbakan 28 Haziran 1996'da başbakan olarak görev yaptı.

 

Yılmaz'da aynı liseden mezun oldu

 

İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan bir diğer başbakan da Mesut Yılmaz'dı. Yılmaz 24 Aralık 1995 günü yapılan genel seçimler sonrası Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi tarafından oluşturulan 53. hükümetin Başbakanı olarak görev yaptı.

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