Üç bakana yeşil kart yazısı



T24- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aralarında eski Çalışma Bakanı İmren Aykut’un da bulunduğu emekli milletvekillerine, “Sosyal güvenceniz yok, yeşil karttan yararlanmak için kaymakamlıkta gelir testi yaptırın” mektubu gönderdi.









Hürriyet'in haberine göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Aziz Nesin hikayelerine konu olacak bir olaya imza attı. Aralarında eski bakanların da bulunduğu ve şu anda 6 bin 600 lira maaş alan bazı emekli milletvekillerine, “Sosyal güvenceniz yok, yeşil karttan yararlanmak için kaymakamlıkta gelir testi yaptırın” yazısı gönderdi. SGK Genel Müdür Vekili Mustafa Kuruca imzasıyla mektup gönderilenler arasında eski devlet bakanları Kâmran İnan ve Safter Gaydalı, eski Çalışma Bakanı İmren Aykut’un da bulunduğu bir grup emekli milletvekili de yer aldı.





Sosyal yardımlaşma





Mektupta özetle şöyle denildi: “İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ile kurumumuz ve yeşil kart kayıtları dikkate alınarak, MERNİS sorgulaması sonucunda, herhangi bir sosyal güvencenizin olmadığı tespit edilmiştir. 1 Ocak 2012’den itibaren geçerli olmak üzere genel sağlık sigortalılığı tesciliniz asgari ücret üzerinden resen yapılmıştır. İlgili yasa gereğince tescilinize esas olmak üzere aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının belirlenmesi için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurarak, gelir testi işlemi yaptırmanız gerekmektedir.





Gelir testi sonucuna göre, prim ödemeden kurumumuz sağlık yardımlarından faydalandırılması ya da aile içindeki gelirinizin kişi başına düşen aylık tutarına göre prim ödemesi gerekecektir. Bu nedenle, gelir testi yaptırmak için bu yazının tarafınıza ulaştığı tarihten itibaren en geç 1 ay içinde ikamet ettiğiniz il veya ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurmanız gerekmektedir.”





Çocuklarınızın ismini yazın





SGK ilgili yazıda, eski bakan ve milletvekillerine hanede kaç kişinin yaşadığını sordu, eğitim gören ve bakmakla yükümlü olduğu 25 yaşından küçük çocukların isimlerinin bildirilmesini de istedi. SGK, yazısının sonunda, genel sağlık sigortası kapsamında olmaları durumunda gelir testi işlemi yaptırmasına gerek olmadığını da belirtti.



Teste girmeyen, ayda 212 lira ödeyecek



Sağlıkta yeni dönemi başlatan Genel Sağlık Sigortası sistemi 1 Ocak 2012’de yürürlüğe girdi.

Bu çerçevede 9 milyon 100 bin yeşil kartlı, 1 milyon 700 bin tescili olmayan vatandaş, 18 yaşını dolduran ve okumayan gençler ile 25 yaşını bitirmiş üniversite öğrencilerinin gelir testi yaptırması gerekiyor.





Söz konusu durumun yeterince anlaşılamaması sebebiyle 15 milyona yakın kişi Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına koştu. 212 lira ödemekten korkanlar vakıflarda uzun kuyruklar oluşturdu.





SGK, herhangi bir kaydı olmayan ve mektup gönderilen 1 milyon 700 bin kişi için başvuru süresini 1 Mart 2012 tarihine kadar uzattı.





Bu kişilere PTT ile mektup gönderen kurum, vatandaşlık numaraları üzerinden 1 milyon 700 bin kişinin kaydını yaptı.





1 milyon 700 bin kişinin şubat sonuna kadar sosyal yardımlaşma vakıflarına gidip gelir testine girmeleri gerekiyor.





Aykut, mektuba ‘özel statü’ yanıtı verdi





SGK gönderdiği gelir testi mektubu, eski bakan ve milletvekilleri arasında espri konusu olurken, Kâmran İnan, SGK’yı “hicveden” bir mektup gönderdi. İmren Aykut da kuruma, “Milletvekili emeklisi olarak özel statüsü bulunduğunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında bulunmadığını” anlatan bir yazı gönderdi. Aykut, bir önceki dönem, “eski çalışma bakanlarının buluşması” projesi çerçevesinde Çalışma Bakanı Faruk Çelik tarafından da konuk edilmişti.



Hata nereden kaynaklanıyor

Sosyal güvenlik kuruluşları tek çatı altında toplanmadan önce milletvekilleri, Emekli Sandığı Yasası’na tabiydi. Milletvekilleri, birleştirmeden sonra SGK içinde özel statüde yer aldı.

Milletvekillerinin özlük hakları, TBMM’de belirleniyor, emeklilik işlemleri de SGK’da yürütülüyor.

Eksiklik, Emekli Sandığı kayıtlarının devrindeki hatadan kaynaklanabilir.