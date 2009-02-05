Üç ayda 1 milyon 100 bin numara taşındı

1 milyon 300 bin abone başvurdu, 1 milyon 100 bin abonenin numarası taşındı. Numara taşıma süresi ise hızlanarak bir haftadan 23 saate kadar düştü.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, 9 Kasım 2008'de başlayan numara taşıma uygulamasına, 1 milyon 300 bin abonenin başvurduğunu, bunların 1 milyon 100 bininin numarasının taşındığını bildirdi. Uygulamanın Türkiye'de oldukça başarılı ilerlediğini belirten Acarer, numara taşıma sisteminin bir Türk firması tarafından hazırlandığını vurgulayarak, bu sistemde numara taşımanın 23 saate kadar düştüğünü kaydetti.



Çağrı merkeziyle numara taşınabilecek



Acarer, bir süre sonra abonelerin çağrı merkezleri aracılığıyla numaralarını taşıyabileceklerini kaydetti.



Uygulama kapsamında GSM operatörlerinin "agresif kampanyalar" hazırladıklarını ve bu durumun aşırıya kaçması halinde müdahalede bulunduklarını ifade eden Acarer, sözlerini şöyle sürdürdü:



"GSM firmalarının durumu hafta içinde değişiyor. Agresif kampanyalar nedeniyle bu yaşanıyor. Rekabetin olması bir yandan gayet iyi. Çünkü operatör o hafta abone kaybetse bile 'Çalışırsam geri kazanırım' diyebiliyor. Ancak kampanyaların aşırı agresifleşmesi ve gelecekte operatöre zarar verecek duruma gelmesi halinde biz müdahale ediyoruz."



‘Baz istasyonlarının şehir dışına almak iletişim bozar’



BTK Başkanı Acarer, şu anda kullanılan GSM teknolojisinin 2. Nesil olduğunu hatırlatarak, 3. ve 4. nesil de dâhil hepsinin çalışma mantığının aynı olduğunu söyledi.



Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, GSM baz istasyonunun kaldırılması talebiyle açılan davanın reddine ilişkin kararının Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nce bozulduğu ve baz istasyonlarının meskun mahaller dışına taşınmasının istendiği yönünde basında bazı haberler yer aldığını hatırlatan Acarer, şöyle devam etti:



"Baz istasyonları şehir dışına çıkarılırsa şehir içinde hiçbir iletişim ve haberleşme aracı çalışmaz. Baz istasyonuyla ilgili karara itirazda bulunacağız. Çünkü bunların yapısı hücresel. Bir daire düşünün. Bu dairenin merkezinde baz istasyonu var ve bu baz istasyonunun bir kapsama alanı var. Kesintisiz haberleşme yapabilmek için kapsama alanlarının hepsi birbirinin içine geçmek zorunda. Siz bu hücrenin merkezinde bulunması zorunlu baz istasyonunu kaldırırsanız neticede ne hücre kalır ne de kapsa alanı."



3G uygulaması mayısta başlayabilecek



Tayfun Acarer, cep telefonu kullanıcılarına yeni iletişim olanakları sağlayacak Üçüncü Nesil Mobil İletişim Sistemleri (3G) ihalesinin 28 Kasım 2008'de gerçekleştirildiğini hatırlatarak, bu sürecin Danıştay'ın imtiyaz sözleşmesine ilişkin yorumunun olumlu olması durumunda uygulamanın Mayısta başlayabileceğini söyledi.



3G'nin mobil iletişim alanına içerik zenginliği, pek çok alt firma ve tedarikçilere istihdam olanağı yaratacağını belirten Acarer, uygulamada kullanılacak yazılım ve donanımın yüzde 40'nın yerli olma zorunluluğu bulunmasının da Türkiye'de iç piyasanın hareketlenmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.



