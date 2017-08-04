Üç Amasyalı, "Almanya gitsin" dedi!

Ankara ile Berlin arasında yaşanan krizin ardından Amasyalı üç vatandaş Almanya’nın Türkiye’deki tüm üslerden çıkarılmasını talebiyle Meclis'e başvurdu. Başvuruyu işleme alan Meclis, talebi değerlendirilmesi için Dışişleri Bakanlığı’na gönderdi.

GazeteDuvar'dan Çınar Livane Özer'in haberine göre, Ankara-Berlin hattındaki gerilim sürerken, Amasya’da ikâmet eden üç vatandaş Almanya’nın ‘terörü desteklediği’ ve ‘Türkiye’yi küçük gördüğü’ gerekçesiyle Meclis Dilekçe Komisyonu’na başvuru yaptı. Dilekçede, İncirlik Üssü’nden çekilen Almanya için “Tüm üslerden çıkarılsın” talebi yer aldı.

Komisyona gönderilen dilekçede, “Teröre destek veren ülkelerden biri olan Almanya’nın Türkiye’deki tüm askeri üslerden çıkarılmasını arz ve talep ediyorum. Ülkemi hiçbir devlet küçük göremez ve tehdit edemez. İncirlik üstünü boşaltacağını söyleyen Almanya’nın başta Konya olmak üzere üstlerden çıkarılması güvenlik için şarttır” ifadeleri yer aldı.

Dışişleri inceleyecek

Amasyalı üç vatandaşın talebini Meclis Dilekçe Komisyonu Başkanlık Divanı görüşerek karara bağladı. Tamamı AKP'li vekillerden oluşan beş kişilik Başkanlık Divanı, dilekçenin konuyla ilgili çalışmalarda değerlendirilmek amacıyla Dışişleri Bakanlığı’na gönderilmesine karar verdi. Dilekçe böylece Dışişleri Bakanlığı’na iletildi.

Almanya’nın Türkiye’ye dönük ekonomik yaptırım kararlarının konuşulduğu bir dönemde, Dışişleri Bakanlığı’nın üç Amasyalı vatandaşın Almanya’nın tüm üslerden çıkarılması yönündeki bu talebini nasıl değerlendireceği merak konusu.

Ne olmuştu?

Türkiye’yle Almanya arasındaki gerilim 15 Temmuz darbe girişiminin ardından patlak verdi. Almanya’nın bazı şüphelilere sığınma hakkı vermesi, Alman vatandaşı gazeteci ve insan hakları savunucularının Türkiye’de tutuklanması, karşılıklı casusluk iddiaları, Alman parlamenterlerin İncirlik Üssü’nü ziyaretine izin verilmemesi ve en son Alman şirketleriyle ilgili tartışma yaratan liste iki ülke arasındaki ilişkileri daha da sıkıntılı hale getirdi.