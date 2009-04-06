Üç altın madalya birden!

Nurcan ikinci kez şampiyon

Şampiyonanın 2. gününde podyuma dün akşam çıkan 2 Türk halterciden Erol Bilgin, koparmada kaldırdığı 133 kiloyla Avrupa şampiyonluğunu kazandı.Bilgin, ilk hakkında 130 kiloda başarılı olamazken, 2. denemesinde bu kiloyu kaldırdı. Bilgin, 3. ve son hakkında da 133 kiloyu kaldırarak, altın madalyanın sahibi oldu.Bu sıklette podyuma çıkan diğer Türk halterci Hilmi Gazi Şahin ise koparmada ilk hakkında 123 kiloyu kaldırdı. 2. hakkında 125 kiloyu deneyen, ancak başarılı olamayan Şahin, madalya alabilmek için 126 kiloyu denedi.Bu kiloda da başarılı olamayan Hilmi Gazi Şahin, koparmada dördüncülüğü elde etti. Erkekler 62 kilo koparmada, Kıbrıs Rum kesiminden Minasidis Dimitris 127 kiloyla 2., Azeri Zülfikar Süleymanov da 125 kiloyla 3. oldu.