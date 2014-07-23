Üç ABD havayolu şirketi İsrail'e uçuşları süresiz durdurdu

Amerika'da faaliyet gösteren üç havayolu şirketi 'Delta', 'United' ve 'US' güvenlik gerekçesi ile İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yaptığı uçuşları süresiz durdurduğunu duyurdu.

Radikal'de yer alan haberde İsrail polisi ise Gazze'den ateşlenen bir roketin havaalanı yakınlarındaki bir eve isabet ettiğini ve bir kadının hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Bunnu üzerine New York JFK Havaalanı'ndan, Tel Aviv'e havalanan Delta uçağı, Paris'e yönlendirildi.

Beyaz Saray ise konuyla ilgili havayolu şirketlerine herhangi bir talimat göndermediklerini açıkladı.

Havayolu şirketleri, Malezya uçağının Ukrayna üzerinden geçerken vurulması sebebiyle, çatışma bölgeleri üzerindeki uçuşlar konusunda yolcuların daha hassas olduğunu belirtiyor. Söz konusu uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.