UBS, Libor skandalında 545 milyon dolar ceza aldı



ABD Adalet Bakanlığı ile varılan uzlaşma uyarınca, UBS hakkında döviz hilesi soruşturmasında suç duyurusunda bulunulmayacak.

Büyük bankaların uzmanlarının kısa mesaj ve online sohbet servisleri üzerinden haberleşerek döviz kurlarını manipüle ettikleri ortaya çıkarılmıştı. ABD ve İngiltere'de döviz manipülasyonu nedeniyle birçok banka hakkında soruşturma başlatılmıştı.

UBS'in "olayı öğrenir öğrenmez ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunması ve işbirliği yapmış olması" göz önünde bulunduruldu.

Yargı yolu kapanmasına rağmen "güvensiz ve usulsüz işlemler" nedeniyle UBS'in 342 milyon dolar ceza ödemesi kararlaştırıldı.

Döviz manipülasyonunda 4 bankaya daha ceza geliyor

UBS, Libor (bankalararası faiz) soruşturmasıyla ilgili olarak da 203 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Böylece bankanın ödediği cezanın toplamı 545 milyon dolara çıktı. UBS, 2012'de İsveç'de 1,4 milyar Frank ceza ödemişti.

ABD Adalet Bakanlığı'nın döviz manipülasyonu skandalına adı karışan JPMorgan Chase, Royal Bank of Scotland, Barclays ve Citigroup ile de bugün uzlaşma sağlaması bekleniyor. Sözkonusu bankaların UBS'e kıyasla daha yüksek ceza ödemesi, rakamın 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.