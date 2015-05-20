T24 LogoT24 Logo
Ekonomi
Deutsche Welle

UBS, Libor skandalında 545 milyon dolar ceza aldı

İsviçre merkezli UBS, döviz hilesi ve Libor soruşturmasıyla ilgili olarak toplam 545 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti.

20 Mayıs 2015 15:59


ABD Adalet Bakanlığı ile varılan uzlaşma uyarınca, UBS hakkında döviz hilesi soruşturmasında suç duyurusunda bulunulmayacak.

Büyük bankaların uzmanlarının kısa mesaj ve online sohbet servisleri üzerinden haberleşerek döviz kurlarını manipüle ettikleri ortaya çıkarılmıştı. ABD ve İngiltere'de döviz manipülasyonu nedeniyle birçok banka hakkında soruşturma başlatılmıştı.

UBS'in "olayı öğrenir öğrenmez ilgili kurumlar nezdinde girişimde bulunması ve işbirliği yapmış olması" göz önünde bulunduruldu.

Yargı yolu kapanmasına rağmen "güvensiz ve usulsüz işlemler" nedeniyle UBS'in 342 milyon dolar ceza ödemesi kararlaştırıldı.

Döviz manipülasyonunda 4 bankaya daha ceza geliyor

UBS, Libor (bankalararası faiz) soruşturmasıyla ilgili olarak da 203 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etti. Böylece bankanın ödediği cezanın toplamı 545 milyon dolara çıktı. UBS, 2012'de İsveç'de 1,4 milyar Frank ceza ödemişti.

ABD Adalet Bakanlığı'nın döviz manipülasyonu skandalına adı karışan JPMorgan Chase, Royal Bank of Scotland, Barclays ve Citigroup ile de bugün uzlaşma sağlaması bekleniyor. Sözkonusu bankaların UBS'e kıyasla daha yüksek ceza ödemesi, rakamın 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

UBSLiborAdalet BakanlığıFrankJPMorgan Chase Royal BankScotland BarclaysCitigroupDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NHBK

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24