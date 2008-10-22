UBS: ‘Krizden en büyük zararı İngiltere ve ABD görecek’

Dünyanın ve İsviçre'nin sayılı bankalarından UBS, önümüzdeki yıl ortalarına kadar süreceği tahmin edilen küresel durgunluktan İngiltere ve ABD'nin epeyce zarar göreceğini bildirdi.



Bankanın yayımladığı rapora göre, ABD ekonomisinin büyümesi 2009 yılında yüzde 0,7 gerileyecek, İngiltere'de ise büyüme yüzde 1,4 olacak.



Rapora göre, 15 ülkeyi kapsayan Euroçbölgesinde ise büyüme 2009 yılında yüzde 0,3'e düşecek.



Çin ve diğer gelişmekte olan ekonomilerde büyüme yüksek olmayı sürdürse de küresel büyüme 2009 yılında sadece yüzde 2,4 olacak. Bu yıl küresel büyüme yüzde 3,7 olarak gerçekleşmişti.



Raporda, ABD'de faiz oranlarında daha fazla indirime gidileceği de tahmin ediliyor.



Avrupa ekonomisinin durgunluğa (resesyon) neredeyse ABD ile birlikte gireceği ifade edilen raporda, bu açıdan, Avrupa Merkez Bankası'nın da daha fazla faiz indirimine gidebileceğinin beklendiği kaydedildi.

